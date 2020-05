De zebraprint is de populairste print van dit seizoen en zo draag je ’m

Het gaat pijn doen om er afscheid van te nemen, maar het lijkt er toch écht op dat onze zo geliefde luipaardprint dit seizoen wordt vervangen door een andere dierenprint: de zebraprint.

De zebraprint is het komende modeseizoen dé print: van tassen tot sjaals en jumpsuits, je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Combineer een blouse met deze print met een basic broek of doe het meteen helemaal goed met een maxi-jurk in deze print. Liever iets subtieler? Tassen en sjaals in dit printje maken elke basic outfit meteen een stuk chiquer, kijk maar: