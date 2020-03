Déze zeep wordt het wondermiddel tegen acne genoemd

Heb je last van acne en ben je al een tijdje op zoek naar het wondermiddel? Misschien dat deze veganistische zeep je onzuivere huid kan helpen.

Het internet is namelijk in de ban van de Cleansing Bar van Carbon Theory.

Houtskool en tea tree

Het is een veganistische zeep die bestaat uit houtskool, tea tree-olie en shea butter. Dit zou een gouden combinatie zijn, als we de reacties op internet mogen geloven.

Resultaten

Veel mensen die last hebben van acne delen op internet massaal voor- en na-foto’s van hun huid. En eerlijk is eerlijk: de resultaten zijn opvallend. De zeep is vooral een hype in Groot-Brittannië. Daar is de ‘ie verkrijgbaar voor € 6,75. Gelukkig kun je ‘m ook gewoon naar Nederland laten verzenden. Je kunt ook een ander soort cleansing bar uitproberen. Dit is bijvoorbeeld het best beoordeelde exemplaar op Bol.com:

Beautyvlogger Susan vond hét product dat puistjes als sneeuw voor de zon laat verdwijnen:

Bron: Instagram. Beeld: iStock