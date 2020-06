Is het zelfbruinen fout gegaan? Zó verwijder je de vlekken

Voor de perfect gebronsde benen hoef je tegenwoordig niet uren in de zon te liggen. Je haalt het namelijk zo uit een potje. Bruin zonder zon is ideaal, maar wat te doen als je aan het zelfbruinen geslagen bent en met vlekken wakker wordt?

Heb je zo je best gedaan om de zelfbruiner gelijkmatig aan te brengen, blijf je alsnog met vlekken zitten. Maar maak je geen zorgen. Er zijn verschillende trucs waarmee je die binnen de kortste keren verwijdert.

Vlekken na het zelfbruinen verwijderen

Melkflessen tover je met zelfbruiner om tot een paar gebronsde benen waarvoor je normaal 3 weken naar Ibiza gaat. Super handig, maar alleen als het goed uitpakt. Zelfs bij de doorgewinterde zelfbruin-expert komt het weleens voor dat er vlekken ontstaan. Geen reden tot paniek wanneer de tan bij jou niet helemaal gelukt is. De vlekken verwijder je op de volgende manieren in een handomdraai.

Self tan remover

Sla je een bus zelfbruiner in, dan is het wel zo handig om ook meteen een fles self tan remover erbij te kopen. Dit is meestal een mousse die je even op de huid laat intrekken. Na het afspoelen verdwijnt de gevlekte kleur zo door het doucheputje.

Exfoliëren

Exfoliëren kun je leren. Om je huid zo snel mogelijk weer een egale kleur te geven, komt een product dat je huid exfolieert of scrubt maar al te goed van pas. Kun je het niet vinden in je badkamerkastje? Maak dan een papje van water en baking soda om hetzelfde resultaat te krijgen.

Babyolie

Een product op oliebasis is je grootste vriend en vijand als je zelfbruiner gebruikt. Olie zorgt er namelijk voor dat de tan niet op de huid blijft zitten. Niet zo handig als je het wel egaal hebt aangebracht, maar daarnaast ook wel weer fijn als het mis is gegaan. Smeer je huid lekker in met babyolie om het zacht te maken en om de vlekken te verwijderen.

Ontharingscrème

Kan jouw huid tegen ontharingscrème? Dan is dit je redder in vlekken-nood. Dit goedje werkt enorm effectief tegen vlekken na het zelfbruinen. Het werkt simpel: breng een klein beetje aan op de vlekken en laat het niet te lang intrekken. Het beste is om de tijd op de verpakking door de helft te doen. Moet de crème 6 minuten intrekken? Dan houd je nu 3 minuten aan.

Gradual tan

Je benen scheren, insmeren met bodylotion en daarna je best doen om zelfbruiner aan te brengen… Het is begrijpelijk dat je na al dit werk niet je bruine kleur wil verwijderen omdat er een paar vlekken zijn. In dat geval is een product als een gradual tan een goede optie. Deze lotion maakt je huid geleidelijk bruiner. Even aanstippen op de plekken die niet goed zijn gepakt, et voilà.

Suiker en citroen

Een makkelijk huis-tuin-en-keuken middel is de combinatie van suiker en citroen. Hoe je hiermee binnen de kortste keren afrekent met vlekken, zie je in onderstaande video.

