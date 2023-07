Zelfbruiner: alles wat je erover moet weten

Toxicoloog Hester Hendriks is werkzaam bij het centrum Veiligheid Stoffen en Producten van het RIVM. Ze legt uit hoe het zit met zelfbruiners.

Hoe veilig zijn bruiningsspray en bruiningscrème?

Volgens Hendriks zijn zelfbruiners in zowel spray- als crèmevorm bij normaal gebruik veilig. “Sommige mensen krijgen echter een allergische reactie van zelfbruiners. Vaak wordt dit veroorzaakt door de geurstoffen die erin zitten, zoals geraniol, limoneen of linalool.”

Wat heeft de voorkeur: bruiningsspray of bruiningscrème?

Kies bij voorkeur voor een crème in plaats van een spray. Waarom? “Als je een crème smeert, adem je de stoffen uit de zelfbruiner minder in. Sommige van deze stoffen kunnen namelijk de slijmvliezen van je ogen, mond en keel irriteren. Deze slijmvliezen zijn gevoeliger en reageren anders dan de huid op deze stoffen.”

Gebruik je toch liever een spray? Spray de zelfbruiner dan eerst op je handen en smeer vervolgens je hals en gezicht in. Zo adem je de stoffen minder in.

Hoeveel zelfbruiner mag je gebruiken?

In principe is er geen limiet aan het gebruik van zelfbruiners, stelt Hendriks. Lees van tevoren wel altijd de instructies op de verpakking, want de gebruiksinstructies kunnen per product en merk verschillen.

Hierbij verwijst ze naar het onafhankelijk wetenschappelijk comité dat de Europese Commissie adviseert over de veiligheid van stoffen in persoonlijke verzorgingsproducten (SCCS). Het SCCS beoordeelde de stof dihydroxyaceton (ofwel DHA, de stof in zelfbruiners die zorgt voor de bruine kleur). Deze stof komt ook voor in haarverf. De conclusie? Er mag maximaal 10% DHA in zelfbruiners zitten, zodat je zelfbruiner en haarverf tegelijkertijd veilig kunt gebruiken.

Mag je zelfbruiner gebruiken als je zwanger bent?

Er bestaan allerlei wilde verhalen over het gebruik van zelfbruiner tijdens je zwangerschap, maar die zijn onwaar. “Tijdens je zwangerschap kun je gewoon een zelfbruiner gebruiken”, aldus Hendriks. “De stoffen in zelfbruiners zijn niet schadelijk voor de moeder en (ongeboren) baby. Wel kan je huid tijdens de zwangerschap wat gevoeliger zijn en anders reageren dan je misschien bent gewend.”

Geef je borstvoeding of kolf je? “Dan is het aan te raden om je borst schoon te maken na het intrekken van de zelfbruiner.”

Kun je zelfbruiner gebruiken in combinatie met laserbehandelingen?

Laat je je haar verwijderen door middel van een laserbehandeling? Dan wordt het afgeraden om van tevoren een zelfbruiner te gebruiken. “Bij een laserbehandeling wordt het licht uit de laser geabsorbeerd door het pigment in je haar”, legt Hendriks uit. “Zo kan het licht de haarfollikel bereiken en kapot maken, waardoor er geen nieuw haar meer kan groeien. Als je huid donkerder is, kan het licht minder goed de haarfollikel bereiken, waardoor de laserbehandeling minder goed werkt.”

En het afraden van zelfbruiner voorafgaand aan je laserbehandeling heeft nóg een reden. “Je huid kan na het gebruik van zelfbruiner gevoeliger zijn, waardoor de kans op irritatie of verbranding van de huid door de laser groter is.” Het omgekeerde geldt overigens ook. “Ook na een laserbehandeling is je huid gevoeliger, dus gebruik dan ook niet meteen een zelfbruiner.”

Hoe lang van tevoren moet je zelfbruiner aanbrengen voor het beste resultaat?

Hoe lang van tevoren je zelfbruiner aanbrengt, is helemaal afhankelijk van de kleur die jij voor ogen hebt. “Nadat de zelfbruiner is ingetrokken, duurt het aantal uur voordat je resultaat ziet”, aldus Hendriks.

Hoe lang blijft zelfbruiner gemiddeld zitten?

Afhankelijk van de samenstelling van de zelfbruiner geniet je dagen- tot wekenlang van het effect. “In bijna alle zelfbruiners zit de stof dihydroxyaceton (DHA)”, legt Hendriks uit. “In sommige zelfbruiners zit daarnaast ook erythrulose, dat langzamer met de huid reageert en ervoor zorgt dat de huid langer bruin blijft.”

Do’s en don’ts bij het aanbrengen van zelfbruiner

Koop je zelfbruiner altijd in Nederland of binnen de EU , dan weet je dat het product aan de wetten en regels voldoet en je het veilig kunt gebruiken.

Lees altijd het etiket om te weten hoe je het product moet gebruiken.

Gebruik handschoenen om te voorkomen dat de binnenkant van je hand ook bruin wordt. Of was je handen direct na gebruik.

Gebruik liever een crème dan een spray. Gebruik je toch liever een spray? Spuit de zelfbruiner dan eerst op je hand en smeer daarmee je hoofd en hals in. Dan adem je minder van de zelfbruiner in.

Kun je gewoon zonnebrandcrème over zelfbruiner smeren?

Zelfbruiner geeft je huid dan misschien een mooi kleurtje, maar daarmee ben je nog niet beschermd tegen de zon. Gelukkig kun je zelfbruiner en zonnebrandcrème samen gebruiken, al behoeft dat wel wat uitleg. “Laat de zelfbruiner eerst goed intrekken en smeer je daarna pas in met zonnebrandcrème”, legt Hendriks uit. “Een zelfbruiner breng je dus het beste ‘s avonds aan, zodat je de volgende ochtend je huid weer goed kan beschermen met een zonnebrandcrème.”

Zijn combinaties van zonnebrandcrème met daarin een zelfbruiner goede opties?

Hendriks zou deze combinaties niet per se aanraden. “Het beste gebruik je ‘s avonds een zelfbruiner, zodat deze kan intrekken en je de dag erna gewoon de hele dag zonnebrandcrème kan gebruiken. Zo bescherm je jezelf goed tegen de zon.”

Je zelfbruiner niet goed uitgesmeerd? In onderstaande video zie je hoe je lelijke vlekken weghaalt.