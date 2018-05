Vrouw deelt foto's van hoe ze groen (!) uitsloeg na het smeren van zelfbruiner

Als de zon meer begint te schijnen en de temperaturen stijgen, smeekt dat om blote benen. Blote brúine benen, welteverstaan. En dan is zelfbruiner onze beste vriend.

Jezelf bruin smeren: het is net magie. Maar het kan ook behoorlijk verkeerd uitpakken. Dat ondervond de Britse Danni Bruce (20) aan den lijve.

Darker than dark

Danni smeert wel vaker zelfbruiner op haar lijf. Dus toen ze de substantie uit een flesje opsmeerde dat een ‘darker than dark’-effect belooft, wist ze wat ze aan het doen was. Maar vijf minuten na de eerste laag van die zelfbruiner aangebracht te hebben, was de twintiger al onherkenbaar. Lees: compleet groen.

Verstoppen

“Ik raakte compleet in paniek”, vertelt ze aan Daily Mail. “Ik keek in de spiegel en mijn hele borst was groen.” Niet alleen haar borst: ook haar gezicht, armen en handen had ze al ingesmeerd. “Ik verstopte me voor iedereen thuis, deed mijn capuchon op en mijn mouwen over mijn handen heen.”

Shrek

Toch zette ze haar schaamte even opzij om anderen te waarschuwen voor dit effect van deze zelfbruiner. Of om in ieder geval voor gebruik goed de houdbaarheidsdatum te checken én de dop er even vanaf te draaien. Daarom plaatste ze foto’s van het resultaat op Facebook. En die gaan nu snoeihard viral. “Mensen noemen me The Hulk en Shrek en fotoshoppen mijn hoofd op Fiona. Heel grappig, eigenlijk. Ik kan er beter om lachen dan huilen.”

Hoewel haar groene gezicht nu in kranten en op nieuwssites over heel de wereld te zien is, wil Danni voorlopig nog even niet de deur uit. Nee, eerst wil ze er weer wat, eh, menselijker uitzien.

