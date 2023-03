Zeven basisregels voor mooie wenkbrauwen

Als je zelf je wenkbrauwen wilt bijhouden, dan is de eerste regel: blijf zo dicht mogelijk bij je natuurlijke model. Zoek desnoods foto’s terug van je tienerjaren, toen je ze waarschijnlijk nog met rust liet. Daarna volgen déze stappen....

Anneloes Tas Getty Images

Regel twee, die amper kennis of geld kost: zorg dat je wenkbrauwen er altijd verzorgd uitzien. Kam de haartjes bijvoorbeeld elke ochtend netjes in model - er zijn altijd een paar dwarsliggers bij. Je kunt ze recht naar boven borstelen, of met een lichte golving mee in het verlengde van de boog stylen. Met een drup vaseline of olie krijgen de haartjes bovendien een mooie glans.

Vorm en lengte van je wenkbrauwen

Idealiter beginnen wenkbrauwen vanaf de binnenhoek van je ogen en de neusbrug, en eindigen ze ter hoogte van de buitenhoek van je ogen. Een bekend foefje: houd een potlood of liniaal langs je neusvleugels recht omhoog, via je binnenooghoek naar je voorhoofd. Het hoogste punt – de knik van je wenkbrauw – hoort boven je pupil te zitten. En zorg ervoor dat de aanzet, daar waar de wenkbrauw begint, altijd iets voller blijft dan de rest. In het beste geval: laat de aanzet met rust.

Maak je wenkbrauwen niet te dik (en ook niet te dun)

Het is niet de bedoeling dat je je de wenkbrauwen te dik maakt (dat geeft een zware blik), maar snoei ze ook niet te smal. Dat kan je immers een standje ‘permanent verbaasd’ geven – zoals de wenkbrauwen in de jaren negentig. Wees nooit te enthousiast met epileren; doe het liever in fasen. Als je teveel hebt weggehaald, zijn de haartjes namelijk niet zo 1, 2, 3 weer terug.

Kleuren van je wenkbrauwen

Ook voor de kleur geldt de ultieme middenweg: niet te donker, nooit te licht. Over het algemeen hanteren brow-experts hooguit één tot twee tinten donkerder dan je eigen, (of huidige) haarkleur. Verf je je haar, kijk dan naar de kleur van je uitgroei, de oorspronkelijke haarkleur. Als je in dat kleurenpalet blijft, kan het niet zo snel mis gaan. Kalk ze ook niet dicht: haartjes moeten zichtbaar blijven. Het is het mooist als ze van begin tot eind een egale kleur hebben; laat ombré shading (van licht naar donker kleurverloop) liever aan experts over. Of je nu poeder, potlood, mascara of (kleur)wax gebruikt: zet weinig druk op de huid en haartjes, zodat je wenkbrauwen een natuurlijke uitstraling houden.

Samen op één lijn

Er zijn maar weinig mensen die twee exact dezelfde wenkbrauwen hebben. De uitdrukking luidt niet voor niks: ‘wenkbrauwen zijn zusjes, geen tweelingen’. Toch is die symmetrie belangrijk. Hoe lukt je dat? Als je ze in model gaat brengen kun je het best recht vooruit in de spiegel kijken – het liefst in een spiegel die plat tegen de muur hangt. Breng het product aan zonder enige expressie te vertonen, dus niet fronsen, lachen of verbaasd kijken. Maak de ruimte tussen de wenkbrauwen en ogen niet te smal – dat laat je blik vermoeid laat lijken.

Wenkbrauwen in model brengen

Ten slotte, makkelijker gezegd dan gedaan: ontdek het model dat nú bij jouw gezicht past. Hiervoor kun je toch het beste een keer de hulp inschakelen van een expert. Belangrijkste regel: wenkbrauwen moeten je gezicht als het ware een lift geven. Een wenkbrauwspecialist kan met een frisse blik in één oogopslag zien wat jou het beste staat. Daarna ben je heus niet verplicht om ze de rest van je leven door de expert te laten bijwerken: je kunt een hoop zelf, en een paar keer per jaar bij de pro op bezoek, is dan al genoeg.