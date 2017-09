Zie jij wat er niet klopt aan dit opgemaakte oog?

Op het eerste gezicht lijk je een oog te zien dat voorzien is van een lik mascara en streep oogpotlood.

Maar wie beter kijkt ontdekt dat er iets niet klopt.

Linksom

Want: de eyeliner is de ‘verkeerde’ kant op getekend. Het langere streepje zit namelijk aan de binnenkant van het oog in plaats van aan de buitenkant. En dat is gewoon expres gedaan: het is namelijk een nieuwe trend. En moeilijk is ‘ie zeker niet: want je tekent met je potloodje alleen de verkeerde kant op en meer niet. Alle kleuren zijn mogelijk als we alle beauty-experts mogen geloven.

Bron: HLN. Beeld: Instagram