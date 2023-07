Zijn sleehakken beter voor je rug en voeten dan gewone hakken?

Maar hoe zit het eigenlijk met sleehakken? Is het dragen van sleehakken net zo ‘ongezond’ als gewone hakken?

Klachten door het lopen op hakken

Over het algemeen kan het dragen van hakken belastend zijn voor je voeten en rug. Het verandert de houding van je lichaam en bovendien verhogen deze schoenen de druk op de bal van je voet, wat kan leiden tot verschillende klachten. Deze klachten lopen erg uiteen. Podotherapeut Linda Ehrenhard noemt er een paar op: “Vermoeidheid, overbelasting van de gewrichtjes onder de voorvoet, ontsteking van de gewrichtskapsels, en pijnlijke knieën of rug en evenwichtsproblemen. Ook kan het dragen van hakken de stand van je voeten en enkels beïnvloeden, wat op de lange termijn problemen kan veroorzaken, zoals eeltvorming, likdoorns, nagelproblemen en standsverandering van de tenen.” Het is daarom belangrijk om het dragen van hakken af te wisselen met schoenen die comfortabeler en ondersteunend zijn voor je voeten, zoals sneakers.

Zijn sleehakken beter dan gewone hakken?

“Dat gezegd hebbende kunnen sleehakken in sommige gevallen beter zijn voor je rug en voeten dan gewone hakken”, gaat ze verder. “Sleehakken hebben een bredere basis in vergelijking met traditionele hakken, wat meer stabiliteit kan bieden bij het lopen.”

Dit kan de druk op je voeten beter verdelen en de kans op wankelen of verstuikingen verminderen. De bredere basis kan ook een groter contactoppervlak met de grond bieden, waardoor de impact op je voeten kan worden verminderd. Ehrenhard: “Bovendien hebben sleehakken meestal een helling van de hiel tot de teen, wat resulteert in een minder steile hoek voor je voet, zodat de belasting op de bal van je voet vermindert in vergelijking met schoenen met een traditionele hak.” Sleehakken bieden ook meer ondersteuning aan de voetboog, wat gunstig kan zijn voor mensen met platvoeten.

Afwisseling

Toch blijft de hoogte van de hak volgens de podotherapeut een belangrijke factor. “Als de sleehak te hoog is, kan dit nog steeds spanning op je voeten en enkels veroorzaken, en mogelijk ook je rug belasten.” Af en toe een avondje uit op sleehakken is geen probleem en is wel degelijk beter dan gewone naaldhakken, maar het is beter voor je voeten om op stevige sneakers te lopen. Zorg daarom voor afwisseling, want dat voorkomt overmatige belasting.

Kun je haast niet op hakken lopen? Dan zijn sleehakken een goed begin, omdat ze voor meer stabiliteit zorgen. Verder geeft modevlogger Liselotte nog vier verschillende varianten zien. Welke past bij jou?

