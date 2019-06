Draag jij zilveren of gouden sieraden? Dít zegt het over je

Draag jij vooral gouden sieraden of zilveren sieraden? Het zou zomaar iets over je persoonlijkheid kunnen zeggen.

Zilver

Zilver kan erop wijzen dat je een koelere persoonlijkheid hebt. Natuurlijk ben je een hartstikke gezellig mens, maar het kan zijn dat je iets afstandelijker bent. Daar is natuurlijk niets mis mee; eerst aftasten. Je houdt dingen liever wat meer voor jezelf. Overdreven mensen vind je dan stiekem ook erg irritant. Waarom zo opvallend? Je houdt van simpel en minimalistisch. Less is more, toch?

Goud

Hey jij daar, met je stralende persoonlijkheid! Jouw keuze voor goud maak je waarschijnlijk niet voor niets. Ook al draag je het omdat het misschien erfstukken zijn, het is tóch een bewuste keuze om ze daadwerkelijk om en aan te doen. Je bent spontaan, houdt wel van een beetje aandacht en kan tegelijk anderen goed op hun gemak stellen. Heb je een hele bups sieraden aan je lichaam hangen? Hoe meer sieraden, hoe uitgesprokener je karakter is.

Net anders: rosé

Zijn goud en zilver te standaard voor jou en kies je liever voor een zachtere en lievere ‘kleur’ als rosé? Dan zou het erop kunnen wijzen dat je het lastig vindt om keuzes te maken. Je bent een pietje-precies. Tegelijk houd je ervan om uniek te zijn.

En? Klopt het bij jou een beetje?

Bron: Cosmopolitan.