Zo gaat je make-up niet in je (lach)rimpels zitten

Vooral concealer en foundation kunnen in de loop van de dag in je plooitjes en rimpels gaan zitten. Hoe je jouw make-up look de hele dag fris houdt? Met deze tips zorg je ervoor dat je make-up niet in je (lach)rimpels gaat zitten.

1. Reinig je huid goed

Je huid reinigen is het allerbelangrijkste. Veeg alle afvalstoffen en de talg goed van je huid, twee keer per dag. Een schoon gezicht zorgt voor een goede basis voor je make-up, maar het is sowieso heel belangrijk om je huid gezond, stralend en mooi te houden.

2. Verzorg je huid goed

Zonder goede huidverzorging geen mooie make-up. Zorg ervoor dat je snapt wat jouw huid nodig heeft. Heb je een droge huid, een gevoelige huid, een vette of juist gecombineerde huid? Hydrateer je huid goed, dan laat je oppervlakkige rimpels al een stuk vervagen. Zorg ervoor dat de verzorging niet te zwaar is en goed intrekt. Dan kun je écht beginnen.

3. Gebruik een primer

Er bestaan primers die speciaal gericht zijn op een ouder wordende huid. De primer vult je huid en rimpeltjes een beetje op, waardoor er. Een glad canvas ontstaat. Klaar voor de make-up.

4. Kies voor een matte make-up

Een glow is natuurlijk hartstikke mooi, maar dit kan de (lach)rimpels in je gezicht ook juist accentueren. Een matte foundation, concealer en poeder is daarom de way to go. Wil je toch wat glitters toevoegen? Dat kan uiteraard met een klein beetje highlighter, een glimmende lipgloss of glitternagellak.

5. Houd je make-up mooi met fixingspray

Is je look klaar? Vergeet de fixeerspray dan niet. Hiermee zorg je dat je make-up goed op z’n plek blijft en je de hele dag kan genieten van een prachtige make-up look.

Met make-up kan je alle kanten op en accentueren wat jij van jezelf het mooist vindt. Zó laat je je ogen spreken, zonder al te veel make-up.

Bron: VivaDonna.nl