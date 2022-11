Zó kan een melkopschuimer ervoor zorgen dat je foundation nog mooier zit

Klinkt gek, maar het lijkt te werken…

Hoe werkt het?

Je kunt natuurlijk je foundation mengen met een beetje dagcrème om een meer natuurlijk effect te bereiken. Maar wat minstens zo goed blijkt te werken, is je foundation mengen met wat water en dit goedje vervolgens op te schuimen met een melkopschuimer. Wat je krijgt? Een opgeklopt mengsel dat een lichter en natuurlijker effect geeft. Je ziet het in onderstaande video:

Belangrijke kanttekening

Voordat je deze tip gaat uitproberen, er is wel een kanttekening. Zoals je in bovenstaande video ziet, kan het een flinke kliederboel worden. Draag dus geen witte blouse of lichte kleding als je de foundation gaat opkloppen. En ook niet onbelangrijk: kijk uit voor bacteriën. Wanneer je water toevoegt aan producten dan vergroot je namelijk de kans op bacteriën. En dit kan weer zorgen voor een onrustige huid. Wil je deze tip zelf zo veilig mogelijk uitproberen? Gebruik dan gedestilleerd water en een gesteriliseerde melkopschuimer.

Heb je per ongeluk toch wat foundation geknoeid op je kleding? Dan komt deze tip goed van pas!

Bron: Purewow