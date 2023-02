Zo kies je de perfecte jeans voor jouw figuur

Skinny, flared, boyfriend, mom, high waist, met of zonder stretch: er is een jeans voor elk figuur. De Libelle-redactie toont hoe het zit met die perfect fit.

Françoise Bussières Petronellanitta

Jeans met dessin € 89,- en denim bloes € 89,- (& Other Stories), duurzame witte sneakers € 170,- (Veja), sieraden en babypakje (privébezit).

Françoise: Flared jeans € 39,99 (C&A), witte bloes € 29,99 (MS Mode), riem € 2,50 (Primark), witte sneakers € 120,- (Nike), sieraden (privébezit).

Hilmar: Flared jeans € 119,95 (Florèz), denim bloes met strik € 179,- (Dante6 via de Bijenkorf), witte sneakers € 120,- (Nike) sieraden (privébezit).

Mandy: Straight fit detox jeans van 100% gecertificeerd biologisch katoen € 119,90 (Armedangels), denim blazer € 109,95 (Wrangler), sneakers € 130,- (Adidas via de Bijenkorf), sieraden (privébezit).

Barbara: Flared jeans € 120,- (Sézane), bloes € 159,95 (Fabienne Chapot), sneakers € 120,- (Nike).

Korte benen Korte benen? Dan kun je het best gaan voor aansluitende jeans met een hoge taille omdat die de benen wat langer laat lijken. Sla de pijpen om als ze te lang zijn of laat ze plooien aan de onderkant, hierdoor kan de jeans zowel met platte schoenen als met hakken worden gecombineerd. Baggy broeken zijn meestal minder geschikt voor kleine mensen, omdat die de benen juist optisch verkorten.

Lange rechte benen

Bij wie gezegend is met lange benen zullen bijna alle jeansmodellen prima staan. Kies bij dunnere benen voor een lichte wassing of voor een vintage wassing met lichtere gedeeltes: hierdoor lijken de ­benen iets voller en worden meer ­rondingen gesuggereerd. Flared jeans leggen het accent op lange benen, vooral wanneer je er flinke hakken of plateauzolen onder draagt. Mooi als de broekspijpen nét boven de grond zweven.

Rowan: High waist mom jeans € 39,99 (C&A), witte bloes € 49,95 (H&M), sieraden (privébezit).

Marleen: Flared jeans € 129,95 (Studio Anneloes via de Bijenkorf), denim bloes € 160,- (Ba&sh via de Bijenkorf), bangle € 29,99 (My Jewellery), oorbellen (privébezit).

Flory: Flared jeans € 39,99 (C&A), denim jasje € 99,99 (Nümph), gouden bangle € 35,- (Ellen Beekmans), gouden ring met Zeeuwse knoop € 119,- (Charlotte Wooning), gouden ring € 25,99 (My Jewellery), witte sneakers € 120,- (Nike).

Marije: Skinny jeans € 99,90 (Yoek), witte bloes € 49,95 (Base level), witte sneakers € 120,- (Nike), ring (privébezit).

Jony: Flared jeans, € 139,95 (Lois), denim bloes € 20,- (Primark), hemd € 2,50 (Primark), witte sneakers € 120,- (Nike), gouden schakelarmband € 35,-, gouden armband € 35,- en gouden ring € 73,50 (Charlotte Wooning).

Christianna: Mom jeans € 139,95 (Scotch & Soda), gewatteerd jasje € 99,99 (s.Oliver), sneakers, € 130,- (Adidas via de Bijenkorf), sieraden (privébezit).

Anita: Skinny jeans € 29,99 (C&A), denim bloes met print € 40,- (Monki), duurzame sneakers € 155,- (Veja).

Susan: Jeans € 69,95 (Exxcellent), denim bloes € 34,95 (Base Level), sneakers € 120,- (Nike).

Appelfiguur Bij dit type lichaam ligt de massa rond de buik en de heupen. Zorg dat de tailleband niet te laag zit, maar juist over de buik valt. De modellen bootcut (rechte pijpen), flared (wijd uitlopende pijpen) en skinny jeans zijn goede modellen. Vooral bij de skinny jeans komen die mooie slanke benen goed uit. Draag een hak onder de jeans om het totaalplaatje vrouwelijk te laten ogen. Helemaal omdat het die mooie benen verlengt. Laat maar lekker zien!

Bovenbenen

Bij stevige bovenbenen is het figuur vanaf de heupen naar beneden vaak breder dan de schouders en taille. Een donkere wassing past goed bij dit figuur want de donkere kleur maakt de benen optisch smaller. Kies een goede stretchjeans, die overal mooi aansluit. Het liefst met weinig details op de zakken.

Mariken: Flared jeans € 29,99 (C&A), bloes € 40,- (Monki), duurzame sneakers € 155,- (Veja), gouden ketting € 40,- (Ellen Beekmans).

Nikita: High waist jeans met rechte pijp € 109,95 (Florèz), bloes € 99,90 (Yoek), ring met bolletjes € 15,99 en gouden ring € 25,99 (My Jewellery), duurzame sneakers € 170,- (Veja).

Een rondvraag op de redactie leverde de volgende tips en adviezen op:

Pin je niet vast op een maat. Als-ie goed zit, koop er dan gewoon twee. Kijk voor goede jeans ook in vintage winkels. Een oude Levi’s is een topinvestering. Combineer een jeans met felle kleuren en sneakers. Niet te vaak wassen, dan blijft je favoriete jeans het langst mooi. Altijd binnenstebuiten in de droger. Anders krijg je rare strepen. Het donkerste model, zonder stretch en ­tierelantijnen is het minst belastend voor het milieu. Hallo kleermaker! Is de maat niet direct perfect, laat ’m dan perfect maken. Let altijd op de kwaliteit: een goede stof gaat langer mee. Laat je jeans drogen op een hanger. Dan hoef je alleen de onderkant te strijken. Kijk ook eens bij de mannenafdeling.

Haar en make-up: Astrid Timmer, Tynke Jeeninga, Renate Bommer. | Shopping: Merel Onrust. | Assistentie styling: Robin Borghols | Styling: Nikita Woudenberg