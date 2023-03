Zó kom je van eeltvoeten af

First things first: wat is eelt eigenlijk? Eelt is een plaatselijke verdikking van de bovenste laag van je huid. Als er veel druk op je huid komt, zorgt eelt als het ware voor bescherming, waardoor je huid geen beschadiging oploopt. De vorming van eelt kan verschillende oorzaken hebben, zoals het dragen van verkeerde schoenen of een afwijkende stand van je voeten. Ook als je voor je werk veel moet staan of als je overgewicht hebt, komt er meer druk op bepaalde punten van je voeten, waardoor de kans groter is dat je eelt ontwikkelt.

Is eelt gevaarlijk?

Eelt is in principe onschuldig, maar bij bepaalde groepen mensen kan het leiden tot problemen met soms ernstige gevolgen. Podotherapeut Kevin Christen van Voetencentrum Wender vertelt hierover: “Mensen met suikerziekte hebben relatief vaak last van eelt. Als dit niet op tijd wordt weggehaald, kan eronder een wond ontstaan, met soms zelfs amputaties als gevolg.”

Vóór je gelijk in paniek raakt: volgens Kevin kan eelt in de meeste gevallen geen kwaad. Naast mensen met diabetes lopen ouderen en reuma-patiënten enig risico, omdat hun huid kwetsbaarder is. “Maar normaal gesproken is die kans heel erg klein”, aldus Christen. “Dan moet er echt iets in de algemene gezondheid spelen.”

Eelt verwijderen

Je kunt je eelt bij een pedicuresalon laten verwijderen, of zelf aan de slag gaan, maar dat laatste adviseert Christen alleen in het geval van ‘minimaal eelt’. “Dat kun je zelf verwijderen met puimstenen of rollers. Is het eelt wat dikker, dan is het toch wijs om een pedicure in te schakelen. Als eelt wat meer geconcentreerd is, kan het namelijk leiden tot een likdoorn, ofwel een eeltplek die als een soort spijkertje naar binnen groeit.”

Of speciale likdoornpleisters uit drogisterijen daartegen helpen? Christen adviseert deze pleisters niet. “Er zit een zuur in, dat het eelt verwijdert. Alleen zijn deze pleisters vaak te breed of te groot, waardoor ook de huid eromheen wordt aangetast. Deze huid wordt dan week, wat weer tot andere problemen kan leiden.”

Hulpmiddelen

Of huismiddeltjes als scheerschuim, azijn en Listerine een oplossing zijn? “Dit zijn fabeltjes”, stelt Christen. “Dik eelt wordt wel zachter als je voeten vochtig zijn, bijvoorbeeld na het douchen. Het is dan makkelijker te verwijderen. De genoemde huismiddeltjes maken de huid ook wat vochtiger, maar hebben er verder geen invloed op.” Wel heeft Christen nog een belangrijke tip: trek nooit aan eelt. “Je kunt de huid dan kapottrekken en dan kan er een wond ontstaan.”

Voorkom eeltvoeten

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Christen adviseert daarom om de huid vooral in de zomerperiode goed vochtig te houden door je voeten in te smeren met een crème. “Vraag bij een pedicure welke crème voor jou op dat moment het beste is. In de zomer is eelt bijvoorbeeld droger door de hogere temperaturen en omdat we vaak op slippers lopen.”

Ligt de oorzaak echter bij de stand van je voeten? Dan adviseert Christen om te beginnen met goede schoenen, die zorgen voor een goede drukverdeling. “Mocht dat niet voldoende zijn, dan kunnen steunzolen altijd helpen. Je hebt dan minder last van het eelt en het duurt langer voordat het terugkomt.”

Eelt bijhouden

Christen: “Eelt is niet per se slecht, maar als het té veel is of niet goed wordt bijgehouden, kan het leiden tot klachten. Neem voor het verwijderen van meer dan ‘minimaal eelt’ dus altijd contact op met de pedicure, en maak voor hulp bij het voorkomen ervan een afspraak met een podotherapeut.”

Bron: Provoet. Beeld: iStock