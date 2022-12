Zo krijg je vieze geurtjes uit je gewassen kleding

Voordat je allerlei middeltjes gaat proberen of de kleding opnieuw in de was gooit, is het handig om eerst de volgende tip op te volgen.

Stinkende kleding uit de wasmachine? Probeer eerst dít eens

Als je merkt dat je was steeds een beetje muf ruikend uit de wasmachine komt, kan het geen kwaad om je wasmachine een kookwas te laten draaien met een lege trommel. Als je dit elke maand één keer doet, verklein je de kans dat er vieze bacteriën achterblijven in de trommel. Dan ruikt je was dus ook een stuk frisser. Ook kan het helpen om geen of minder wasverzachter te gebruiken, want overmatig gebruik hiervan kan er juist voor zorgen dat je wasmachine niet meer goed werkt. Daarnaast kan het ook helpen om over te stappen op wasmiddel in poedervorm in plaats van vloeibare wasmiddel.

Azijn

Mocht je nou een kledingstuk hebben dat ontzettend naar zweet stinkt, dan kan het helpen om wat azijn in een sprayflacon te doen en hiermee de oksels in te spuiten. Hang je kledingstuk vervolgens aan een hanger en laat de azijn een nachtje intrekken. Doe het de volgende dag in de wasmachine.

Je kunt het kledingstuk ook een nachtje laten weken in een emmer met een flinke scheut azijn (ongeveer een derde fles azijn in een volle emmer). Laat de kleding een nachtje weken en was het de volgende dag op een normaal programma in je wasmachine. Je zult merken dat de azijn de zweetgeur neutraliseert, waardoor het weer lekker fris gaat ruiken.

Wat ook kan helpen, is om een beetje azijn in het bakje voor de wasverzachter te doen. Hiermee haal je niet alleen nare geurtjes weg, maar zorg je er ook nog voor dat je was lekker zacht blijft.

Baking soda

Wat je ook nog kunt proberen, is je kleding weken in een emmer water gemengd met een kopje baking soda. Laat het een nachtje staan en was het vervolgens in de wasmachine. De kans is groot dat je kleding daarna weer lekker fris ruikt! Test van tevoren wel eerst op een klein stukje stof aan de binnenkant van het kledingstuk of het wel tegen baking soda kan.

Wist je dat baking soda híer ook ontzettend handig voor is:

Bron: RTL Nieuws, Mens en Samenleving