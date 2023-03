Zó kun je het beste je hoofdhuid verzorgen

Zonde, want als je je hoofdhuid goed verzorgt, zie je dat terug in je lokken. Maar hoe kun je dat nu het beste aanpakken? We delen handige tips.

Hoofdhuidmassage

De eerste tip kost je helemaal niks. Wat namelijk al heel erg helpt, is regelmatig je hoofdhuid masseren. Hiermee stimuleer je de talgklierproductie, wat er weer voor zorgt dat je hoofdhuid soepel blijft. Daarnaast bevordert zo’n massage de bloedcirculatie van je hoofdhuid, wat haargroei helpt te stimuleren. En ook niet onbelangrijk: het werkt ontspannend en dus stressverlagend. En stress kan - onder andere - voor haaruitval zorgen.

Olie

Wat ook wonderen kan doen, is olie gebruiken. Oliën voeden namelijk je huid, stimuleren de doorbloeding en hydrateren. Daarnaast zijn sommige oliën ook goed voor de haarzakjes, waardoor je haar gezonder, sterker én dikker wordt. Rozemarijnolie is bijvoorbeeld een olie die dit effect heeft. Het enige wat je hoeft te doen is je hoofdhuid inmasseren met wat druppels olie en dit een paar uur te laten intrekken. Je kunt er ook voor kiezen om een nachtje met de olie in je haar te slapen. Draag er dan een haarkapje overheen om je beddengoed te beschermen. Spoel de olie naderhand uit met shampoo. Als je wekelijks zo’n oliemasker gebruikt zou je na 1 à 2 maanden al een duidelijk verschil kunnen merken aan je haar. Andere oliën die goed zijn voor je haar en hoofdhuid zijn kokosolie, jojoba-olie, aloë vera, arganolie en amandelolie.

Let op je eten en drinken

Je staat er waarschijnlijk niet zo bij stil, maar ook voeding en drinken heeft invloed op de conditie van je hoofdhuid. Zorg er daarom voor dat je genoeg water drinkt en ook gezond eet. Net als de rest van je lichaam heeft je hoofdhuid hier baat bij. Probeer minimaal twee liter water per dag te drinken en kies regelmatig voor plantaardige oliën, vette vis, noten en veel groenten.

Wissel je shampoo in

Mocht je nu last hebben van een droge hoofdhuid en schilfers, kan het ook geen kwaad om eens kritisch naar je shampoo te kijken. Als je bijvoorbeeld een shampoo gebruikt die parfum bevat, dan is de kans groot dat je hoofdhuid hier niet goed op reageert. Ga liever voor een parfumvrije shampoo met voedende (en natuurlijke) ingrediënten zoals aloë vera, kokosolie en arganolie.

Bron: Holland & Barret, Etos, Haarpro