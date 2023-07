Zó kun je linnen kleding het beste wassen

1. Controleer het etiket

Linnengoed kan over het algemeen vaak in de wasmachine gewassen worden, maar het kan soms voorkomen dat je het met de hand moet wassen. Om dit zeker te weten is het goed om even het wasetiket te checken.

2. Fijne was

Zorg ervoor dat als je je linnen kleding in de wasmachine doet, je het programma op ‘fijne was‘ instelt. Daarnaast is het belangrijk dat je de wastrommel niet te vol stopt, zodat je items vrij kunnen bewegen tijdens het wassen.

Heb je een vlek? Begin dan eerst met een voorwasje of breng een vlekkenverwijderaar aan, laat dit even intrekken en ga dan verder met wassen zoals gebruikelijk.

3. Handwas

Een handwasje kan nooit kwaad als het om linnen gaat. Vul een kleine bak met koud water en voeg een klein beetje wasmiddel toe. Het water moet een klein beetje zeepachtig zijn, maar zorg ervoor dat het niet té is. Wrijf zachtjes het kledingstuk in het water, maar zorg ervoor dat je de stof niet draait, uitwringt of uitrekt. Klaar? Vul opnieuw de bak met koud water en zorg ervoor dat al het wasmiddel verwijderd wordt voordat je je kleding laat drogen.

4. Drogen

Je linnengoed kun je het beste in de openlucht laten drogen. Hang je items op aan een waslijn of leg ze plat neer om te kunnen drogen. Vermijd vooral de droger, de hitte kan namelijk de vorm en kwaliteit van je linnengoed beschadigen.

Zó style je een linnen outfit:

Bron: Marie Claire