Handschoenen, sjaals en mutsen: zo maak je ze schoon

Winteraccessoires worden vaak niet meegewassen. Winterjassen worden nog wel eens naar de stomerij gebracht, maar wanneer was de laatste keer dat je muts de was in ging? Zo zorg je dat al je winteraccessoires fris blijven.

Gooi handschoenen van suède niet in de was, maar gebruik suèdespray. Overige vlekken kun je verwijderen met een beetje witte azijn. Laat de handschoenen vervolgens op kamertempratuur drogen en hang ze niet op.

De buitenkant van lederen handschoenen maak je schoon met een sopje van zeep op oliebasis. Met een microvezeldoek maak je ze vervolgens weer droog. De binnenkant maak je droog met een mengsel van bakpoeder en maïzena. Dit helpt tegen vieze geurtjes en vettigheid die van je handen afkomt. Geen bakpoeder of maïzena in huis? Kies dan voor een beetje ontsmettingsalcohol.

Skihandschoenen en skijassen

Terug van skivakantie? Doe ook gelijk je skiwanten in de was. Haal de eventuele binnenwant eruit en was ze beide op een mild programma. Om te zorgen dat je handschoenen zo goed mogelijk blijven isoleren, kun je gebruik maken van wasmiddel voor skikleding. Laat ze vervolgens drogen op een warme plek. Je kunt de handschoenen het beste ophangen met de vingertoppen naar boven. Tenslotte heb je verschillende middelen om de wanten waterdicht te maken. Vlekken op een sportjas verwijder je door vlekverwijderaar op de plekken aan te brengen en die vervolgens te laten weken in een sopje. Doe de jas vervolgens in de was en haal een eventueel netje eruit. Die kun je laten weken in een sopje met wasmiddel.

Faux fur jas

Vlekken op een neppe bontjas verwijder je met vlekkenverwijderaar. Let wel op want niet iedere vlekkenverwijderaar is geschikt voor het materiaal van neppe bontjassen. Was de jas vervolgens in koud water met wasmiddel dat geschikt is voor nepbont. De jas kan daarna handgewassen worden in koud water met een wolvriendelijk wasmiddel.

Wollen winteraccessoires

Wollen winteraccessoires was je met een fijn wasmiddel met de hand. Laat het vijf minuten in een sopje weken en spoel het uit met lauwwarm water. Vervolgens wring je het voorzichtig uit, laat je het drogen op een handdoek en hang je het uit. Wollen jassen zijn lastig om op de hand te wassen. Je kunt ze binnenstebuiten draaien, in een wasnet voor jassen doen en in de wasmachine stoppen. Was het op een koud, delicaat programma en droog het op kamertempratuur. Drogen op een verwarming of in zonlicht zorgt ervoor dat wol krimpt.

Gewatteerd jack

Draai de jas binnenstebuiten en doe hem in een netje voor jassen in de wasmachine. Droog de puffer in de droger en haal ‘m halverwege eruit om de jas even op te schudden.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock