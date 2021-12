“Zo’n bloes is een fijn tussenlaagje tussen wol en mijn gevoelige huid”

ZACHT VELLETJE

“Met mijn gevoelige winterhuid kan ik gebreide truien niet direct op mijn huid dragen. Voor ik me aankleed, smeer ik eerst een laagje bodycrème van Drs Leenarts op mijn huid. Die trekt goed in en je kleding wordt niet vet. En onder de trui draag ik een bloes als extra tussenlaagje, zoals deze glanzende, room-witte bloes met mooi afgeronde onderkant.” Ook verkrijgbaar in donker kakigroen, grijs, lichtbeige, poederroze, zwart en zwart/wit gestreept.