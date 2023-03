“Zo’n tie-dye print geeft meteen een zomers gevoel”

De outfit

Sweater maat 44-54/56 € 74,95 en rok maat 44-54/56 € 54,95 (yestafashion.com), sneakers maat 35-44 € 79,95 (Nike via omoda.nl), oorbellen € 23,95 (stickysis.com), armband € 45,- (campsencamps.nl)

Vrijheid, blijheid

“Tie-dye is een typische ­zomerprint en doet het echt niet alleen goed op feesten en festivals. Kijk eens hoe leuk deze oversized sweater met de rok matcht! Heerlijk voor thuis en in de tuin, maar ook om op een terras of de boulevard mee te shinen.”

Fijne kleurtjes

“De hortensiablauwe oorbellen van StickySis zijn van een soft touch materiaal. Ze zijn trouwens verkrijgbaar in diverse kleuren. Ik kan behoorlijk ­verdwalen op de site stickysis.com, want ze hebben ook originele tassen in geweldige kleurcombinaties.”

Lavendel blauw “Ideaal om mee op pad te gaan, zo’n leren crossbody tas. Met de verstelbare riem kun je dit fijne, casual model precies op een hoogte hangen die prettig draagt.” Verkrijgbaar in 14 kleuren € 149,- (keecie.nl)

Badpak maat 42-60 € 49,99 (ullapopken.nl) Portemonnee € 54,90 (kipling.com) Sweater maat 44-54/56 € 74,95 (yestafashion.com) Tas € 99,90 (kipling.com) Vest maat 42-60 € 69,99 (ullapopken.nl) Jas maat 42-58 € 99,99 (Janet & Joyce via klingel.nl) Badmuts € 4,99 (Nabaiji via decathlon.nl) Slippers maat 36-41 € 29,99 (bristol.nl) T-shirt maat XS-XXL € 59,95 (expresso.nl) Gebreide broek maat 42-60 € 69,99 (ullapopken.nl)

Beha maat 75-90 C-H € 96,90 en slip maat 38-50 € 45,90 (primadonna.com) Regenjas maat 34-46 € 159,95 (martvisser.nl) Sweater maat 44-54/56 € 74,95 (yestafashion.com) Blazer maat 42-54 € 129,95 (exxcellent.nl) Horloge € 179,- (fossil.com) Sjaal € 39,95 (expresso.nl) Tas € 84,95 (bulaggi.com) Sneakers maat 36-42,5 van € 110,- voor € 66,- (newbalance.eu) Broek maat 42-54 € 89,95 (exxcellent.nl)

Matchy

“Zo’n setje van een rok en een sweater in dezelfde stof wordt ook wel een co-ord genoemd. Deze combi valt vrij ruim, dus ik had ook een maat kleiner kunnen nemen. Tip: pas naast je eigen maat ook een maat kleiner én groter, dan zie je precies wat het mooist valt.”

Sportief “De co-ord heb ik hier gecombineerd met hoge sneakers van Nike. De leren sneakers zijn afgewerkt met mooie details: stiksels, de bekende swoosh, het merklabel op de tong en een leren label op de zijkant. Het dempende voetbed en de mesh voering zorgen extra comfort.”

Beha maat 75-90 C-E € 65,- en slip maat 36-46 € 28,- (Femile by livera.nl) Horloge € 29,99 (Casio via klingel.nl) Sweater maat 44-54/56 € 74,95 (yestafashion.com) Overhemd maat 42-64 € 79,99 (zizzi.nl) T-shirt maat 46-58 € 25,99 (c-and-a.com) Gilet maat XS-3XL € 109,95 (andcowoman.com) Oorbellen € 19,99 (klingel.nl) Tas € 119,90 (unisaeurope.com) Sneakers maat 35-42 € 139,90 (unisa-europe.com) Jeans maat 42-58 € 69,99 (zizzi.nl)

Beha maat 70-105 B-G v.a. € 39,95 en slip maat XS-3XL € 19,95 (lingadore.nl) Armband € 45,- (campsencamps.nl) Sweater maat 44-54/56 € 74,95 (yestafashion.com) Buideltasje € 59,- (wouf.com) T-shirt maat 44-54/56 € 44,95 (yestafashion.com) Portemonnee € 28,- (wouf.com) Salopet maat 46-58 € 45,99 (c-and-a.com) Sneakers maat 36-42 € 89,95 (mexx.com) Vest maat 42-50 € 79,95 (exxcellent.nl)

Haar en make-up: Tynke Jeeninga | Ass. styling: Robin Borghols, Kayleigh Cornet