Zo sla jij je slag tijdens de uitverkoop zónder impulsaankopen

Black Friday, Cyber Monday, wintersale, feestdagen uitverkoop; de weken rond Kerst draaien om korting pakken en koopjes binnen hengelen. En ja, dan kan het lastig zijn om je hand op de knip te houden.

Tip 1: Bereid je voor

Zodra de prijzen omlaag vliegen, lijkt ineens álles een interessant koopje. Om impulsaankopen te voorkomen, maak je per seizoen een wishlist in de apps van je favoriete winkels. Geef jezelf de tijd om te bedenken of je het item écht leuk vindt en nodig hebt. De kortingen komen er vanzelf bij te staan als het uitverkoop is, en dan is het alleen nog een kwestie van je slag slaan.

Tip 2: Vraag het aan Google

Al beweren ketens nog zo hard de allerbeste aanbieding voor je in petto te hebben, het kan nooit kwaad om tóch even een online prijzencheck te doen. Dat doe je door het product in te typen bij Google Shopping, bijvoorbeeld. Hier krijg je een handig overzicht van verschillende aanbieders. Zo zie je ook meteen of een ander model of kleurtje nóg goedkoper is. Speur ook even Google af voor kortingscodes voor je favoriete webshops: niet geschoten is altijd mis!

Tip 3: Denk vooruit

Vlak na de feestdagen heb je waarschijnlijk totaal geen zin om nog kerstspullen als verlichting en een nepboom aan te schaffen... Zonde, want dit is hét moment om alvast in te slaan voor volgend jaar. Juist buiten ‘hun jaargetijde’ zijn seizoensartikelen op zijn best geprijsd. Hier komt jouw wishlist uit tip 1 goed van pas. Schaf gerust midden in de zomer die leuke snowboots aan, ook al staat je hoofd er nog niet naar.

Tip 4: Ga als eerst voor de populairste items

We weten allemaal hoe een uitverkooprek eruit ziet na een weekend grijpen en graaien... De overblijvertjes zijn niet altijd de meest draagbare of kwalitatief hoogstaande items. Niks mis mee, maar ga liever eerst voor de populaire items die je nodig hebt. Denk aan leren laarsjes die seizoenen meegaan of die goede kwaliteit winterjas die normaal te prijzig is.

Tip 5: Plan je winkelbezoek

Natuurlijk is een drukke weekenddag niet het beste moment om op je gemakje langs de winkels te struinen, maar soms kan het niet anders. Wist je dat sommige winkels op de dag dat de uitverkoop start een uurtje eerder open gaan? Zo kun je in alle rust toeslaan. Kijk van tevoren alvast in de webshop wat je wilt hebben, zodat je gericht op pad kunt.

Bron: Elle.nl