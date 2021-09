Zó stijl je een wollen jurk zonder dat het oubollig oogt

Een wollen jurk is een must in je kledingstuk. Het is lekker warm, gaat lang mee en als je het op de juiste manier combineert, staat het ook nog eens hartstikke elegant. Met deze fijne stijltips steel je dit najaar de show met je outfit.

Hoge laarzen

Een warme, gebreide jurk geef je een sexy twist door het te combineren met hoge laarzen die net over de knie komen. Wie liever op de stoere tour gaat, kiest kistjes met een plateauzool.

Lichte panty

Speel met verschillende soorten stoffen en ga liever voor een dunne, zwarte panty in plaats van een legging of dikke maillot. Dit geeft je outfit net iets meer lucht. Koud buiten? Dan zijn de hoge laarzen die we hierboven tippen een uitkomst.

Chunky sneakers

Ben jij een waaghals als het aankomt op mode? Combineer een gebreide jurk dan met chunky sneakers.

Lange jas

Kies voor een lange jas - in ieder geval langer dan de jurk - in plaats van een korte jas. Je outfit oogt anders snel rommelig. Zoals je op de foto hieronder ziet, kun je ook prima een wollen jurk met een wollen jas combineren. Juist leuk!

Bron: Pinterest