Zó vaak zou je eigenlijk je haren moeten laten knippen

Vrouwen vinden hun haar vaak erg belangrijk en smeren er dan ook van alles in om het mooi en glanzend te krijgen. Maar misschien moeten we gewoon wat vaker langs de kapper gaan.

De meeste vrouwen gaan 1 à 2 keer per half jaar naar de kapper, maar hoe vaak moet je je haar laten knippen? En wat voor invloed heeft dit op je lokken?

Gespleten punten

Hoe vaak je naar de kapper moet, hangt natuurlijk af van de lengte van je haar. Hoe korter je coupe, hoe vaker je het moet laten knippen, omdat het anders uit model raakt. Maar aan de andere kant geldt ook: hoe langer je haar wordt, hoe kwetsbaarder het is. Lang haar is namelijk extra gevoelig voor beschadigingen, gespleten haarpunten en dunner wordend haar.

Daarom raden expert alle vrouwen aan om elke 8 weken een bezoekje aan de kapper te brengen. Heb je een kort kapsel en merk je dat je haar snel te lang wordt, dan kun je het beter om de 4 tot 6 weken laten knippen.

Niet in model

Mocht je het niet zeker weet of je haar aan een knipbeurt toe is, kun je jezelf de volgende vragen stellen: Moet ik veel moeite doen om mijn haar weer in model te brengen? Raken de uiteinden van je haar de laatste tijd steeds vaker in de knoop? Wanneer je allebei de vragen met ‘ja’ kunt antwoorden, is het zeker tijd om een afspraak te maken bij de kapper. De uiteinden van je haar zijn het oudst, dus deze zijn het meest vatbaar voor beschadiging. En van beschadigd haar krijg je sneller klitten. Ook wordt je haar wat stugger als beschadigd is, dus hierdoor krijg je het minder makkelijk in model.

Bron: Marie Clare. Beeld: iStock