Zó verdwijnt zweetgeur uit je schoenen

Kleine wasjes, grote wasjes

Stoffen schoenen zoals gympen kunnen prima in de wasmachine. Daar knappen ze zeker van op. Gewoon even in een waszakje of een oude kussensloop en voilà: de geur is verdwenen.

Je schoenen in de vriezer

Je zou het misschien zelf niet bedenken, maar de vriezer kan echt uitkomst bieden. Omdat de stank wordt veroorzaakt door bepaalde bacteriën, is het doden van ervan de sleutel tot succes. En laten deze nou net het loodje leggen bij extreem lage temperaturen.

Soda in je schoenen

Soda neemt vocht op én verwijdert nare geurtjes. Strooi een goede hoeveelheid soda in je schoenen of laarzen en laat dit een aantal uren staan. Hierna schud je alles er goed uit en ruiken je schoenen weer als nieuw.

Azijn

Meng een paar eetlepels azijn met een kopje water in een kom. Maak twee doekjes ietwat vochtig met het mengsel en knijp ze zachtjes uit. Stop de vochtige doeken in je schoenen en laat ze een nachtje staan. ‘S ochtends haal je de doeken eruit en laat je de schoenen nog even luchten.

Koffiepads

Dit klinkt een beetje gek, maar een ongebruikte koffiepad in je schoen trekt al het vocht en de stank uit je schoen.

Leren schoenen

Leren schoenen ademen en daardoor kan het vocht van je zwetende voeten sneller weg. Je krijgt minder snel natte sokken en ophopend zweet, waardoor je schoenen (in tegenstelling tot schoenen van bijvoorbeeld kunststof) minder snel stinken.

Sokken

Je voeten vinden sokken van wol of katoen het prettigst. Gebruik liever ook geen wasverzachter, want hierdoor kunnen ze minder vocht opnemen.

Eelt

Eelt neemt bij overmatige voettranspirantie veel vocht op. Dit stimuleert de groei van voetbacteriën. Handig om je voeten even te controleren, dus.

Bron: Schoenen