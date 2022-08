Zó verwijder je teen- en voetafdrukken uit je sandalen en slippers

De afdrukken zien er misschien uit alsof ze permanent zijn, maar eigenlijk zijn het gewoon ingesleten vlekken. Met de juiste materialen zien je slippers of sandalen er binnen 15 minuten weer zo goed als nieuw uit.

Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een schoenreinigingsspray, een oude, zachte tandenborstel en een oud washandje of poetsdoek.

Geen onverwachte resultaten

Om te voorkomen dat je je sandalen of slippers verpest, is het verstandig om eerst een beetje van de reiniger op een klein onzichtbaar plekje op je sandalen uit te proberen. Zo ben je er zeker van dat het spul geen onverwachte resultaten veroorzaakt.

Is er niks aan de hand? Spuit dan de donkere plekken op de inlegzolen van je sandalen grondig in met de reiniger. Zorg ervoor dat je ze besproeit totdat ze zichtbaar nat zijn, maar dompel je sandalen nooit onder in water of een andere vloeistof. Daardoor kunnen de lijmlagen in de zool van elkaar losraken.

Goed schrobben

Laat de reiniger een paar minuten in de schoenen trekken, maar laat ze niet helemaal drogen. Maak de tandenborstel nat onder stromend water. Schrob de vuile inlegzolen als een gek met de oude tandenborstel. Reinig de tandenborstel om de paar minuten onder stromend water om ervoor te zorgen dat je geen vuil terug in de sandalen wrijft.

Wanneer de sandalen er schoon uitzien, wrijf je met het washandje over de pas geschrobde oppervlakken. Maak de tandenborstel helemaal schoon onder stromend water, schrob de schoenen opnieuw en wrijf ze daarna opnieuw droog met het washandje. Blijf dit proces herhalen totdat je geen vuil meer op het washandje wrijft. Je zult ervan versteld staan hoe schoon en nieuw je sandalen er ineens weer uitzien. Succes!

Bron: Living with Beth