Zo verwijder je vlekken van zonnebrandcrème uit je kleding

Er zijn twee soorten vlekken die je ziet als gevolg van zonnebrandcrème: vetvlekken en kleurverandering. Hieronder leggen we uit hoe je die gemakkelijk en doeltreffend kunt verwijderen.

Vlekken van zonnebrandcrème

Vetvlekken

In zonnebrandcrème zitten vaak bepaalde oliën die vetvlekken kunnen veroorzaken in je kleding. Die kún je gelukkig gewoon verwijderen. Neem hiervoor een schone, vochtige spons en dep een kleine hoeveelheid afwasmiddel op de vlek. Laat dit vijftien minuten intrekken en gooi het kledingstuk daarna in de wasmachine op lage temperaturen.

Let op! Zorg ervoor dat de vlek echt helemaal verdwenen is als je je kleding straks nog in de droger wil doen. Hitte zorgt er namelijk voor dat de vlek permanent in je kleding zal trekken.

Kleurverandering in je kleding

Als zonnebrandcrème op je kleding terecht komt, kunnen er ook hardnekkige gele of oranje vlekken ontstaan. Dit komt door het ingrediënt avobenzone, dat in veel zonbeschermingsproducten zit. Wanneer dit ingrediënt in contact komt met water of zweet, veroorzaakt het een chemische reactie. Resultaat: deze gelige verkleuring. De verkleurde vlekken kun je behandelen met zuiveringszout. Laat dit een half uur op de vlek zitten en borstel daarna het overtollige poeder weg. Voeg daarna een druppel afwasmiddel toe aan de vlek en laat dit nog 10 minuten intrekken. Daarna kun je de kleding in de was doen en is de vlek als sneeuw voor de zon verdwenen.

Extra tips om zonnebrandvlekken te verwijderen

Werkt dat niet? Dan hebben we nog een paar tips:

Smeer de zonnebrandvlekken in mengsel van groene zeep en heet water. Laat het vervolgens een paar uur intrekken. Wrijf met een borstel over de vlekken en na een wasje is je kleding weer zo goed als nieuw.

Glansspoelmiddel verricht blijkbaar ook wonderen. Laat het een nachtje intrekken en stop de vieze kleding daarna in de was.

Of probeer anders de zonnebrandvlekken met een wc-papiertje met wat wasbenzine te deppen.

Geen afwasmiddel in huis? Shampoo kan ook een vetverwijderaar zijn. Vlekken van zonnebrandcrème op basis van olie kun je hiermee verwijderen.

Tot slot kan de zon ook z’n werk doen. Leg het kledingstuk direct na het wassen in de felle zon. Het zonlicht heeft een blekende werking en kan de vlekken doen verdwijnen.

Geen zonnebrand maar andere hardnekkige vlekken op je kleding? Ook die krijg je er makkelijk uit met de volgende tips:

