Zó voorkom je dat je mondkapje puistjes veroorzaakt

Nu we in Nederland het dringende advies hebben gekregen om in openbare binnenruimtes een mondkapje te dragen, is de kans groot dat je wat vaker een mondkapje draagt. Nu zal dit bij de meeste mensen geen puistjes veroorzaken, maar bij mensen die al een beetje een gevoelige huid hebben, kan dit wel degelijk het geval zijn.

Daarom hier wat tips om te voorkomen dat je mondkapje puistjes veroorzaakt.

Tips om te voorkomen dat je mondkapje puistjes veroorzaakt

Als je merkt dat je de ineens last van puistjes hebt rondom je mond, op je wangen en kin, dan zou het zomaar kunnen zijn dat dit wordt veroorzaakt door je mondkapje. De wrijving van je mondkapje op je huid kan zorgen voor huidirritatie. Daarnaast ontstaat er natuurlijk ook een vochtige omgeving onder je mondkapje vanwege je ademhaling, die je huid nog nóg eens extra gevoelig maakt voor huidirritatie en acne. Nu is het natuurlijk geen optie om helemaal geen mondkapje meer te dragen, maar gelukkig zijn er wel een aantal dingen die je kunt doen om te voorkomen dat je hier last van krijgt.