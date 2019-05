Zó voorkom je roodheid of pukkeltjes na het harsen

Of het nu gaat om je gezicht of je lichaam, er zijn bepaalde plekken waar je liever geen haartjes hebt. Harsen lijkt in zo’n geval een goede oplossing, maar wat nu als je standaard last hebt van roodheid en pukkeltjes na het ontharen? In zo’n geval kan het helpen om voortaan de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Laten we voorop stellen dat een beetje roodheid na het harsen normaal is op je huid. Deze verkleuring hoort echter wel na een paar uur te verdwijnen. Als dit niet het geval is, kunnen de volgende tips helpen:

Maak je huid goed schoon

Bij een in olie oplosbare hars moet de huid goed schoon, droog en vooral vetvrij zijn. Gebruik daarom geen (vette crèmes) of bodylotions de dag voordat je gaat harsen. Ook is het belangrijk om altijd vóór het douchen te harsen en niet daarna. Als je gewend bent om vette lippenbalsems te gebruiken, kun je beter niet voor een in olie oplosbare hars gaan, omdat het moeilijk is om de huid rondom je mond goed vetvrij te krijgen. Je kunt dan beter voor een in water oplosbare hars gaan.

Bij een in water oplosbare hars moet je huid juist goed droog zijn. Ga daarom niet zwemmen of lang baden voordat je gaat harsen.

Talkpoeder

Zorg ervoor dat je standaard talkpoeder gebruikt na het reinigen van je huid en voordat je de hars aanbrengt. Talkpoeder absorbeert namelijk vet en vocht en zorgt er ook voor dat de hars minder aan de huid plakt. Hierdoor is het harsen ook stukken minder pijnlijk.

De juiste techniek

Tijdens het harsen is het vooral belangrijk dat je je huid op de juiste vasthoudt. Hoe losser de huid, hoe meer je moet ‘spannen’. Zo zal je op je bovenbenen meer moeten spannen dan bijvoorbeeld op je onderbenen waar de huid van nature al vrij strak zit. Ook op je bovenlip zal je meer moeten spannen dan op bijvoorbeeld je onderkin.

Niet te vaak harsen

Hars gevoelige delen zoals oksels, gezicht en bikinilijn maar 1 keer met in olie oplosbare (strippen)hars. Als er haren zijn blijven zitten kun je beter een pincet gebruiken in plaats van opnieuw hars aan te brengen op je huid.

Bron: Waxingshop. Beeld: iStock