Zo vrouwelijk is kort, grijs haar: ontdek onze favoriete kapsels

Lang, grijs haar is prachtig (zie hier), maar onderstaande creaties? Die zijn pas fris en cool.

Korte kapsels voor grijs haar

Wie ook op zoek is naar korte kapsels voor grijs haar kan online de nodige inspiratie opdoen. Neem voorbeeld aan buitenlandse beroemdheden als Jane Fonda en Jamie Lee Curtis. Deze vrouwen weten als geen ander dat je je uiterst vrouwelijk en jong kunt voelen met grijs haar. Kijk maar mee.

De knappe, korte coupes kun je ook bij de volgende vrouwen afkijken.

Korte bob

Grijs haar sexy? Het levende bewijs zie je hierboven. Deze vlotte, korte bob is ideaal voor vrouwen met textuur in hun haar - of vrouwen die het geen moeite vinden om hun haar dagelijks in model te brengen. De zijscheiding en het plukje achter het oor maken het geheel va-va-voom.

Pixie cut

De pixie cut is het handelsmerk van Jamie Lee Curtis en misschien binnenkort ook van jou. Dit kapsel is al stoer, maar in combinatie met grijs haar geeft het net iets extra’s. Voor de liefhebber: hou je van een lange lok? Ga dan voor een zogenaamde vixen pixie. Kort aan de zijkanten, maar lang van boven.

Koninklijke bob

Deze coupe vraagt dagelijks om de föhnborstel, maar zeg eens eerlijk: het is een plaatje, niet? Als een pixie cut jou te kort is en je niet niet klaar bent voor een korte bob, is deze boblijn perfect. Door de lagen kun je spelen met volume, waardoor het geheel een koninklijk gevoel krijgt.

Mist jouw grijze haar glans? Ontdek hier hoe je doffe lokken weer stralend krijgt.

Elly (49) is benieuwd welk kapsel, welke bril en welke kleding het beste bij haar passen. Het make-overteam gaat met haar aan de slag. Elly behoudt haar grijze haren, maar krijgt wel een nieuwe coupe.