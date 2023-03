Zo zien je er outfits er duurder uit met weinig geld

Of je budget nou laag is of simpelweg niet graag geld aan kleding uitgeeft: het hoeft niet te betekenen dat je er verwaarloosd uitziet. Ook met weinig geld kun je er namelijk duur uitzien, als je onderstaande tips volgt.

Koop de juiste maat

De juiste maat kopen klinkt als een logisch advies. Toch gaan veel mensen hier de mist in: een te grote broek ziet er al snel rommelig uit, terwijl een te klein shirtje niet bepaald klassiek is. Laat een kledingstuk in de winkel hangen wanneer het net niet goed bij jouw lichaam pas en ga op zoek naar een item dat wel de perfecte match is. Met kleding in de juiste maat zie je er al snel chic uit.

Ga voor ton-sur-ton

Ton-sur-ton looks zijn outfits die uit één kleurenpalet bestaan. Een crèmekleurige pantalon met een eveneens crèmekleurige kabeltrui erbovenop, bijvoorbeeld. Of een gekleurd pak met een blouse in dezelfde tint eronder. Het is koningin Máxima’s geheim om er chic uit te zien en is ook zeker toepasbaar op jouw outfits.

Let op de stoffen

Natuurlijke stoffen zoals linnen en zijde zien er automatisch duurder uit dan kunstmatige stoffen zoals polyester. Hoewel er ook vaak een ander prijskaartje aanhangt, kunnen deze stoffen prima vintage of tweedehands geshopt worden.

Strijk en stoom je kleren

Niets doet zo veel afbreuk aan een kledingstuk als kreukels. Draag stofjes die snel kreuken dus alleen wanneer je de tijd hebt voor een goede strijk- of stoombeurt. Pak je het strijkijzer er nooit bij? Laat de kledingstukken dan in de winkel hangen, want de kans dat je het uiteindelijk draagt is klein.

Was niet vaker dan nodig

Natuurlijk, wanneer je hebt gezweet in een strak shirtje wil je dit zo snel mogelijk wassen. Maar veel vrouwen zijn geneigd om hun items te vaak in de wasmachine te gooien. Kledingstukken zoals jasjes kunnen prima buiten worden gehangen om op te frissen. Zo raakt de stof minder snel beschadigd en blijft jouw budgetitem lang mooi.

Twijfel? Ga voor goede basics

We zijn de laatste die zeggen dat je enkel basics moet dragen, maar sommige items zijn nou eenmaal zo fijn dat ze je altijd een chique uitstraling meegeven. Een goede trenchcoat bijvoorbeeld, en een mooie zwarte jeans om al je tops mee te combineren. Deze items shop je ook met een klein budget maar laten elke outfit er duurder uitzien.

