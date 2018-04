Waarom jij voor de zomer déze rieten tas moet hebben gescoord

Vroeger was de rieten tas al niet te ontbreken in onze zomergarderobe, want wie banjerde er nou niet over het strand met een rieten mand?

We zagen de tas ook vorig zomer al veelvoudig voorbij komen, maar dit jaar mag ‘ie net even anders: riet en rond.

Rond rieten tasje

Een rieten tas is onlosmakelijk van de zomer, want zeg nou zelf: wie krijgt er niet een zomergevoel bij het zien van dit vlechtwerk? Een ronde rieten tas is het volgens de modekenners helemaal deze zomer. Al zijn andere vormen riet ook nog helemaal hip. Leef je uit! Of wellicht heb jij hem nog achterin je kast liggen, zou zomaar kunnen…

Beeld: iStock