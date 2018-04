Deze zomer hebben alle zonnebrillen déze kleur

Als je een zonnebril zoekt en je speurt naar bruine, zwarte of toch gouden exemplaren: doe maar niet. Want dit jaar is een hele andere kleur helemaal in.

En je kunt het je misschien nog herinneren, maar vroeger waren de roze zonnebrillen helemaal de trend.

Die hype is terug van weggeweest: deze zomer wordt het roze en nog eens roze. En of de brillen dan rond of vierkant zijn, dat mag je helemaal zelf weten.

De keuze is reuze

Is roze niet zo je kleur? Goed nieuws. Want ook geel, oranje, groen of blauw mag. Eigenlijk kun je het zo gek nog niet bedenken, of het kan dit jaar. Je mag lekker felle, opvallende zonnebrillen op je neus schuiven. Wel zo vrolijk, toch?

Lekker zoet:

Maar je mag ook heus voor een andere opvallende tint kiezen:

Bron: HLN. Beeld: iStock