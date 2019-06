De zomersale is losgebarsten! Híer scoor je de leukste koopjes

Winkelen op zich is al leuk, maar tijdens de zomersale nog véél leuker. Vrolijke zomerkleding scoren, maar dan voor een zacht(er) prijsje.

Midden juni barst in Nederland vaak de hysterie los. Ofwel: nú is het moment om er als eerste bij te zijn. Want elke vrouw weet: er is niets vervelender dan het perfecte kledingstuk vinden, maar jouw maat uitverkocht is.

Op een rij

Wij zochten het een en ander in de sale voor je uit. Gebaseerd op de modetrends en de naderende temperaturen, ingedeeld op categorieën. Wat mist nog in jouw kast?

Sandalen

Lichte broeken

Zomerjurken

Flatterende rokken

Korte broeken

Zomerse accessoires

