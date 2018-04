Dít zomerse accessoire uit de jaren negentig is dit jaar hipper dan ooit

Als je deze zomer een beetje in stijl wilt flaneren over de boulevard of over het strand, dan weten wij raad. Want er is beslist één item die niet in je garderobe mag ontbreken.

En dat is de zonneklep, die in de jaren negentig ook hartstikke modieus was.

Een tijd lang wilde niemand met het ding gezien worden op straat.

Maar nu is het terug van weggeweest en zie je de ene na de andere modekenner ermee rondlopen. Het ding is te zien in allerlei felle kleuren: van geel tot aan roze tot aan paars. Niets is te opvallend of te gek, je kan er gerust op het strand mee zitten.

Bron: Viva. Beeld: iStock