Zomerse blazer 4x anders gestyled door Susan: “Van die citrusprint word ik meteen vrolijk”

De outfit

Blazer maat 40-48 € 149,99 (Mona via klingel.nl), top maat 38-46 € 29,99 en jumpsuit maat 44-52 € 49,99 (paprika-shopping.nl), sandalen maat 36-41 € 135,- (Guess.eu via omoda.nl), tas € 79,- (Hvisk via thelittlegreenbag.nl), oorbellen € 69,95 (lereveamsterdam.nl), armbanden € 30,-/st (campsencamps.nl)

Citroentjesfris

“Ik ben gek op zomerse prints. Van deze blazer word ik dan ook meteen vrolijk. Hij is licht getailleerd, elastisch en je kunt ’m op allerlei manieren dragen: bij een jeans, short of nette broek of over een jumpsuit. Hiernaast, op de rechterpagina, laat ik een paar ideeën zien.”

Kimonostijl

“Wat een blikvanger, deze jumpsuit. Niet alleen vanwege de prachtige kleur, ook de wikkelhals en de ceintuur zijn opvallende details. Handig: dankzij het soepele materiaal is de jumpsuit makkelijk aan en uit te trekken. Hij is trouwens ook verkrijgbaar in zwart en groen.”

Opvallend “Deze zomer zien we bij veel kledingmerken de citroen terugkomen. Als print op kleding, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld tassen en sieraden. Hiernaast laat ik een paar leuke items zien. Deze toffe tas van Zara is in elk geval mijn favoriet.” Tas € 39,95 (zara.com)

Sterke schakel

“Bij The Little Green Bag hebben ze zo veel gave tassen. Ik koos deze keer voor een tas van het Deense merk Hvisk. Niet te zien op de foto, maar de tas heeft een stevige schakelschouderband, die perfect matcht met de sandalen.” Ook verkrijgbaar in lichtroze, rood en zwart. Knallen met geel

“Deze knalgele leren sandalen met kekke hakjes en schakelband halen je outfit meteen op. En dankzij de kunststof zool met ribbelprofiel en de zachte schuimlaag in het voetbed dragen ze heel comfortabel.” Ook verkrijgbaar in lila, wit en zwart.

Productie en styling: Susan de Bruijn. | Fotografie: Sanne Tulp. | Haar en make-up: Carmen Zomers. | Assistentie styling: Lisa Gerth, Kayleigh Cornet