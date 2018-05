Deze zomerse jurk is een hit op internet en wij willen ‘m ook

De winkels hangen dit voorjaar vol met stipjes. Polkadots zijn dan ook dé trend van dit seizoen te noemen. In welke kleur dan ook, wij zijn fan. En zeker van deze zomerse jurk.

Topshop heeft natuurlijk ook polkadots in hun zomercollectie en er is één specifieke jurk die de winkels uit vliegt. De witte zomerjurk met zwarte stippen en v-hals is een grote hit en vaak vlak nadat deze op voorraad is alweer uitverkocht. Op het strand, in de stad of naar een feestje: deze jurk is overal geschikt voor en daarom snappen wij ook wel dat deze zo populair is. Op dit moment is de jurk ook weer uitverkocht, maar de voorraad wordt regelmatig aangevuld. We houden het in de gaten!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: Instagram.