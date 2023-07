Zomerse trend: de mooiste outfits in zuurstokroze (ook wel Barbiecore genoemd!)

Roze is dé modekleur van deze zomer. En niet geheel toevallig komt de langverwachte Barbie-film binnenkort uit. Al een jaar lang is Barbiecore, kleding in hot shocking pink, dankzij deze film een enorme trend. Flirt niet alleen met wat accenten, maar ga er vol voor. Van top tot teen in bubblegumroze: wie durft?

Redactie Yvette Kulkens

Vakantieliefde

Als jurk, als bloes, open of juist dicht. Deze lange doorknoopbloes is op zoveel manieren te dragen. Een geweldige aanwinst, de hele zomer lang.

Doorknoopjurk € 189,- (Penn & Ink), bikini € 64,- (Shiwi), slippers € 27,- (Ipanema).

Bijdehand

Een tas in een andere kleur clasht, eentje in dezelfde tint versterkt de kleurkracht.

Top € 19,- (Bristol), broek € 139,- (Josh V.), shopper € 209,- (V 73).

Dag en nacht

Overdag met shopper, ’s avonds alleen met slippers of hakken. Want ook voor een avondje uit is een roze jurk heel geschikt.

Katoenen kuitlange doorknoopjurk € 259,- (Devotion), shopper € 49,- (S. Oliver), slippers met kraaltjes € 35,- (H&M).

Kort van stof

Draagt comfortabel, staat fashionable. En strijken is er niet bij, want dit tweedelige pak in seersucker kreukt niet.

Bloes € 169,-, short € 139,- (Dante 6), zonneklep € 59,- (Mads Nørgaard).

Zacht weer

Typisch zomer 2023:zachte materialen. Met een stevige rol voor badstof.

Poloshirt van badstof € 89,- (Baum und Pferdgarten), tricot broek € 89,-, bucket-hoed € 49,- (Mads Nørgaard), slippers € 27,- (Ipanema), tasje € 19,- (Bristol), minitas € 14,- (Havaianas).

Aan de zwier

De enkellange jurk is de must-have in je vakantie-garderobe, want: in één keer klaar!

Jurk € 149,- (& Other Stories), sandalen € 109,- (Unisa), tas € 179,- (Smaak).

Think pink

Voor wie durft, een pak in zuurstokroze. All the way, inclusief roze tas en singlet.

Blazer € 149,-, rechte broek € 99,- (Mödstrom), singlet € 16,- (C&A), katoenen tas € 69,- (Cyell), slippers met kraaltjes € 35,- (H&M).

Stapel op kleur

Verschillende roze pastel-tinten combineren verrassend goed met elkaar. Omdat de outfit met dat oversized overhemd zo casual is, is de look eerder stoer dan romantisch.

Ribfluwelen overhemd € 159,- en short € 85,- (American Vintage), gestreept hemd € 59,- (Mads Nørgaard), slippers € 27,- (Ipanema), zonnebril € 79,- (Frank and Lucie).

Haar en make-up: Bianca Fabrie@Frank Agency | Styling: Simone Dernee | productie Curaçao: Björn van Loopik | Met dank aan: www.corendon.nl/curacao/willemstad/corendon-mangrove-beach-resort