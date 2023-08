Zomertrend: voel je op en top zomers in deze transparante outfits

Of het nu gaat om organza, open haak- of breiwerk of broderie: doorzichtig is dé trend. Ook leuk met een huidkleurige top of mooie bikini eronder.

Redactie Yvette Kulkens

Op chic

Mouwloze tricot tuniek van koperkleurig metaalgaren, mooi op een glanzende broek van krinkelstof.

Tuniek € 45,95 (Mango), tanktop € 9,95 en broek € 29,99 (H&M), slippers € 9,- (Primark), armband € 19,95 (Bijou Brigitte).

Doorschijnend

Semi-transparante zachtroze top op een soepelvallende bermuda.

Transparante top € 39,95 (Zara), topje van ribtricot € 49,- (Arket), bermuda € 59,- (Mexx).

Doe maar luchtig

Oversized top met rechte wijde mouwen op een geweven short.

Top € 83,30 (OU.), short € 64 95 (Yaya).

Erover & eronder

De transparante broek is gevoerd met een short. Onder de semi-transparante top een donkerbruine croptop.

Top € 59,95 (Yaya), croptop € 9,99 en broek € 25,99 (H&M), gevlochten slippers € 16,- (Primark), armbanden € 19,95 p.st. (Bijou Brigitte).

Ton sur ton

Organza top over een glanzende bikinitop op een satijnen broek. Door de ton sur ton tinten krijgt de outfit een luxe uitstraling.

Top € 32,95 (Zara), bikinitop € 17,99 (H&M), broek € 89,95 (Yaya), armband € 19,95 (Bijou Brigitte).

Haar en make-up: Bianca Fabrie | Styling: Sandra Kissels