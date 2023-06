Zonbescherming over je make-up heen smeren? Een expert tipt producten waarmee het kan

Huidtherapeut Fleur Maxime tipt vier zonbeschermende producten om aan te brengen óver je make-up heen, zonder je make-uplook te verpesten.

1. La Roche Posay Anthelios anti shine mist SPF50

Verkrijgbaar bij Etos voor € 12,95 (75 ml)

Deze mist met anti-glim van La Roche Posay is een van de favoriete zonbeschermingsproducten van Fleur Maxime. De mist is goed voor dagelijks gebruik, geschikt voor elk huidtype (ook voor de gevoelige huid dus) en beschermt de huid door middel van factor SPF50 tegen schade door UVA- en UVB-stralen. Bovendien is de mist verrijkt met kalmerend en antioxiderend water, waardoor-ie fijn aanvoelt en je huid ook nog eens beschermt tegen vuile stofjes in de lucht. Een echte win-win.

La Roche Posay Anthelios anti shine mist SPF50 Beeld La Roche Posay

2. Shisheido Clear Sincere Stick SPF50

Verkrijgbaar bij Bol.com voor € 34,28 (20 g)

Ook deze stick van Shisheido is volgens Fleur Maxime een aanrader. Het product is transparant, makkelijk aan te brengen, kleeft niet en houdt je handen schoon. En daar houden we van. Bovendien is deze stick multi-beschermend, omdat-ie niet alleen UVA-straling en UVB-straling afweert, maar ook een verzachtend effect geeft, en een droge huid tegengaat.

Shisheido Clear Sincere Stick SPF50 Beeld Shisheido

Camilla Pihl Cosmetics Setting Powder On The Go SPF30

Verkrijgbaar bij Douglas voor € 26,92 (4 g)

Deze fixeerpoeder van Camilla Pihl is een 2-in-1 product dat niet alleen je make-up fixeert en je huid matteert, maar ook SPF30 bevat. Hierdoor kun je dus zowel je make-up mooi houden als je huid beschermen tegen de zon. Ook fijn: de poeder bevat natriumhyaluronaat, wat de huid hydrateert.

Camilla Pihl Cosmetics Setting Powder On The Go SPF30 Beeld Camilla Pihl Cosmetics

Youth Lab Oil Free Compact Cream SPF50

Verkrijgbaar bij Lyko voor € 20,90 (10 g)

Tot slot raadt Fleur Maxime dit crèmeproduct van Youth Lab aan. De crème zou oneffenheden minder zichtbaar maken én bevat SPF50. Als kers op de taart is de crème verrijkt met castorolie, wat ervoor zorgt dat je huid gaat stralen en de conditie van een droge óf juist een vette huid verbetert. Castorolie staat er namelijk onder meer om bekend dat het de talgproductie een normaliserende boost geeft. Huidverzorging en zonbescherming in één, dus.

Youth Lab Oil Free Compact Cream SPF50 Beeld Youth Lab

Bron: Fleur Maxime