Zonder pijn op hakken lopen? Dít is hoe Kate Middleton dat doet

Kate Middleton wordt al jarenlang gespot op de prachtigste pumps en hoge sandalen. Van merken als Gianvito Rossi en Jimmy Choo, en met hakken van drie tot soms wel acht centimeter. Het is dan ook geen wonder dat ze inmiddels goed weet hoe je daar het beste mee omgaat. Kenners van het Britse hof delen nu de slimme haktactieken van de hertogin, zodat ook jíj ervan kunt profiteren.

De nylonkousen van Kate Middleton

Om te beginnen wordt de hertogin vaak gespot met nylonkousen aan haar voeten. De kousen in kwestie zijn van het Britse merk John Lewis en heten Barely There Ladder Resist Non-Slips. Ze zijn voorzien van zachte gelstrips onder de voeten, waardoor je letterlijk en figuurlijk steviger in je schoenen staat. Ook fijn: één paar van die kousen kost slechts zes pond, wat gelijkstaat aan zeven euro en vijftien cent.

Speciale zolen

Waar Kate ook al jaren niet meer zonder zou kunnen, zijn de speciale inlegzolen van het Britse merk Alice Bow. Die zijn gemaakt van latex en hebben kleine luchtbubbeltjes aan de onderkant, die je nauwelijks ziet zitten, maar waardoor je wél een stuk comfortabeler loopt. Eén nadeel: de speciale zolen zijn iets duurder dan de nylon kousen, namelijk negentien pond, ofwel tweeëntwintig euro vijftig. Daar staat tegenover dat je aan het einde van de dag minder pijnlijke voeten hebt. Waarvoor dank, Kate.

Bron: HLN