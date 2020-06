Vette huid? Van deze zonnebrandcrèmes krijg je minder snel puistjes

Hoewel het natuurlijk héél belangrijk is om je gezicht elke dag in te smeren met zonnebrandcrème, brengt het voor sommige mensen ook een nadeel met zich mee: puistjes. Hoe kan dit? En welke zonnebrandproducten kun je dan wél met een gerust hart gebruiken?

Wij zochten het voor je uit.

Oorzaak van puistjes

Na het smeren van zonnebrandcrème last van puistjes? Dan zijn het waarschijnlijk de zonnefilters of andere stoffen in de crème die je poriën verstoppen. Talg en huidschilfers hopen zich op en bacteriën in de verstopte porie kunnen vervolgens een ontsteking veroorzaken.