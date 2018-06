Dit is de beste zonnebrandcrème ter wereld (en hij kost nog geen 20 euro)

Mei was de warmste maand sinds 300 jaar en er liggen vást nog veel prachtige, zonnige dagen in het verschiet.

Des te belangrijker om altijd een goede zonnebrandcrème met hoge beschermfactor in je tas te hebben. We schreven al over deze zonnebrandcrème die volgens de Consumentenbond de beste keuze is, en nu komt onafhankelijke organisatie Consumer Reports met een lijst van de beste zonnebrandcrèmes van 2018.

Smeren maar

Op de eerste plek staat een zonnebrandcrème van een Frans merk, en dat is niet de eerste keer. De Anthelios XL Lichaamsmelk van het Franse merk La Roche Posay is al voor de vierde keer op rij verkozen tot de beste zonnebrandcrème ter wereld. De belangrijkste reden? Volgens het rapport van de organisatie biedt de melk een perfecte bescherming van de huid (wat wil je met factor 60!), is de crème écht waterbestendig en – heel fijn – plakt-ie niet.

Even naar de apotheek

Je koopt het Franse apothekersmerk online bij diverse webshops, bijvoorbeeld via bol.com. La Roche Posay is in Nederland ook bij vele (online) apotheken verkrijgbaar. En het prijskaartje? Die is, verrassend genoeg, best vriendelijk. Na een rondje googlen komen we erachter dat de zonnebrandcrème in factor 60 lastig te verkrijgen is in Nederland, maar een zonnebrandcrème uit dezelfde lijn in factor 50 kost zo rond de 17 euro.

Bron: Vogue.nl. Beeld: iStock & Instagram