Zonnebril die Amalia in Lech droeg razendsnel (tijdelijk) uitverkocht

De Nederlandse royals zijn momenteel in het Oostenrijkse Lech voor een heerlijke wintersportvakantie. Naast dat de Oranjes geposeerd hebben voor hét jaarlijkse fotomoment, zijn ze ook tijdens het skiën op de gevoelige plaat vastgelegd. Op de beelden van Amalia valt één accessoire op.

Dat is de hippe, reflecterende zonnebril die de prinses op haar neus had. Het flitsende model is niet te missen. En dat heeft erin geresulteerd dat de bril inmiddels niet meer voorradig is.