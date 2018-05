Waarom je op zonnige dagen beter géén spijkerbroek met gaten kunt dragen

Helemaal hip: een spijkerbroek met gaten. En dat al een jaar of wat.

De ene na de andere variant wordt op de markt gebracht en bijna alle jongeren hebben minstens wel één exemplaar ervan in de kast liggen.

Au, au en nog eens au

Hoe leuk ze er ook uit mogen zien, beter trek je zo’n broek met gaten en scheuren niet aan op een hele zomerse dag. Want de kans is groot dat je dan vergeet dat je even je knieën moet insmeren, terwijl dat kleine stukje huid op je benen wél de hele dag in de zon is. En dat… Kan voor ongemakkelijke en vooral pijnlijke resultaten zorgen.

Kijk maar:

On today’s episode of what not to wear: ripped jeans in the sun for a 11 hours pic.twitter.com/7uSN9M9DLM — Kassie Thibodeau (@littlemissmoto_) 6 mei 2018

*do not* go sit in the sun for 2+ hours wearing ripped jeans…..i learned my lesson today pic.twitter.com/FtHMNdjDWo — tay (@taylerrcoxx) 14 mei 2018

top tip- don’t roll ur ripped jeans up nd then sit in the sun for two hours like my sister did:// pic.twitter.com/AzjthjSvWK — jess💃🏽 (@jesskhan8) 31 juli 2017

PSA: ripped jeans are all fun and games until the sun comes out pic.twitter.com/aeeOoiThjL — alysha (@alyshalmao) 11 mei 2018

Toch even smeren dus 😉

