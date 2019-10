7 x zó kun je zout in je beautyroutine verwerken

Zout is niet alleen een heerlijke smaakmaker voor in je gerechten, het doet ook nog eens wonderen voor je huid, haar én nagels. Hoog tijd dus om wat zout aan je beautyroutine toe te voegen.

Deze 7 beautytips met zout zijn door dermatologen goedgekeurd:

Advertentie

1. Lekker maskertje

Wist je dat zowel zout als honing ontstekingsremmende eigenschappen bevatten die je huid kalmeren en puistjes en irritaties verminderen?

Je kunt deze 2 ingrediënten dan ook prima gebruiken voor een zelfgemaakt gezichtsmaskertje. Meng 2 theelepels zeezout (bij voorkeur fijngemalen zout) met 4 theelepels rauwe honing en maak hier een smeerbare pasta aan. Breng het goedje aan op je gezicht en laat het zo’n 10 tot 15 minuten zitten. Wedden dat je huid na afloop superzacht aanvoelt?

2. Flinke scrubbeurt

Zout is een natuurlijke exfoliant, die dode huid scrub je er zo af. Meng een kwart kopje zout met een half kopje olijfolie of zachte kokosolie tot een dikke pasta en voeg eventueel nog wat druppels toe van je favoriete etherische olie. Breng het goedje aan op een washandje en smeer dit over je lichaam uit tijdens het douchen.

3. Anti-roos middeltje

Zout is een echt wondermiddel als het gaat om het bestrijden van roos. Het helpt namelijk bij het losmaken en verwijderen van bestaande schilfers terwijl het ondertussen de bloedsomloop stimuleert voor een gezonde hoofdhuid. Daarnaast absorbeert het overtollige olie en vocht om schimmelgroei te voorkomen en de wortel van de roos te remmen. Het werkt vrij simpel: strooi één tot twee theelepels zout over je hoofdhuid uit en masseer het zo’n 10 tot 15 minuten met je natte vingers in. Was het vervolgens uit met je shampoo en klaar is Kees!