Zwangere Meghan straalt in gescheurde jeans (en ze zijn ook nog eens betaalbaar!)

Waar wij er in onze vrije tijd lekker casual bij lopen, ligt dat voor de Britse royals een tikkeltje anders. Zo zullen we Kate Middleton niet zo snel in een gescheurde jeans spotten. Meghan Markle lijkt de koninklijke protocollen echter aan haar laars te lappen en werd onlangs in een wel héél casual outfit gespot.

Meghan had vrijdag een lunchafspraak in Notting Hill en droeg daarbij een kledingstuk waar ze eerder al veel kritiek op had gekregen, namelijk een gescheurde jeans.

Gewoon van de H&M

De vrouw van prins Harry had een afspraak met Christian Jones, het nieuwe hoofd van communicatie. En omdat het geen officieel uitje betrof, had Meghan zich lekker casual gekleed. Ze droeg een paar pumps van Stuart Weitzman, een handtas van Mulberry en een zwangerschapsjeans van H&M. Dit laatste kledingstuk zou slechts rond de 28 euro kosten, wat natuurlijk een leuk koopje is!

Kritiek

De gescheurde jeans zijn nogal een opvallende keuze, gezien het feit dat Meghan eerder flinke kritiek kreeg op dit kledingstuk. Tijdens haar eerst officiële uitstapje met prins Harry naar de Invictus Games, droeg Meghan namelijk ook een gescheurde jeans. Fans van de royals vonden het toen niet kunnen dat iemand van het koningshuis in een ‘kapotte’ broek verscheen.

Stralende verschijning

Meghan lijkt zich echter weinig te hebben aangetrokken van deze kritiek en eerlijk is eerlijk: ze ziet er prachtig uit!

