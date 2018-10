Zwangere vrouwen laten steeds vaker 'echonagels' zetten en zó ziet dat eruit

Wanneer je zwanger bent, is een echo van je kindje natuurlijk heel bijzonder. Je ziet het kleintje voor het eerst en kunt al een heel klein beetje zien hoe hij of zij eruit ziet. Met de laatste beautytrend draag je de echo zelfs altijd met je mee.

In Amerika is er een nieuwe trend onder zwangere vrouwen opgedoken: de ‘ultrasound nails’. En dat is precies wat je denkt dat het is. Vrouwen laten de echo van hun ongeboren kindje op hun nagels zetten. Perfect voor een babyshower, vinden zij. Wij vinden het toch nog een klein beetje vreemd:

Bron: Elle.nl. Beeld: iStock.