Zwart in de zomer? Zo kan het wel!

Zwart is tijdloos, kleedt af, combineert prima én kent geen seizoenen. Want ook in de zomer kun je gerust zwart aan. Zo draag je deze kleur als de zon op z’n hoogst staat.

Libelle samen met Shoeby

Lekker luchtig

Kies voor luchtdoorlatende materialen die losjes om je lichaam vallen, zoals katoen, linnen, chiffon en zijde en laat zwaardere, winterse materialen zoals suéde, tweed en leer lekker op de plank. Ook kant is fijn bij zomerse temperaturen. Dat oogt (en ís) lekker luchtig en toch gekleed. Er is genoeg aanbod, want kant is momenteel een echte modehit. Mooi en geschikt bij elk figuur: een kanten top of blouse met kanten mouwtjes op een linnen broek of rok met A-lijn.

Zwart of wit

Shoeby’s personal shopper kiki helpt elke dag bij het zoeken naar de perfecte look: “Beter wit dan zwart in de zomer? Dat klopt niet helemaal. Witte kleding weerkaatst inderdaad zonnestralen, maar houdt door dat reflecterende vermogen ook lichaamswarmte vast. Zwarte kleding absorbeert juist lichaamswarmte. Ga voor ruimvallende, luchtige kleding, dan neemt de eerste de beste zomerbries die warmte met zich mee.”

Deze zomer in het zwart? Mix texturen en materialen!

Lady in black

Wie durft, gaat helemaal in het zwart. Mix texturen en materialen. En wissel verschillende stoffen en soorten afwerking met elkaar af. Daarmee voorkom je dat je zwart-op-zwart-combinatie te saai oogt en houd je het spannend. Denk aan een wijde top van soepele stof met een V-hals, ruffles en kapmouwtjes op een stoere loose-fit broek met opgerolde pijpen. En laat die zongekuste huid ook gerust zien; met een off-shoulder top of open sandaaltjes toont het geheel minder zwaar.

Zoek de balans

Te veel van het goede, zo’n compleet zwarte outfit? Zoek de balans door te combineren. Zwart-wit is een echte klassieker. Een donkere maxi-jurk draag je sportief met een grijs spijkerjasje of chic met een offwhite colbertje. En een zwart jurkje met hagelwitte gympen staat prachtig bij zongebruinde benen. Lastig? Combineer de outfit dan met mooie zwarte accessoires. Zoals een leuke fringe schoudertas, een opvallende ketting of chique oorbellen.

Het beste stijladvies

Deze zomer staat zwart op de agenda! Dol op deze trend, maar wat advies nodig? In elke Shoeby-winkel staan personal shoppers voor je klaar die je kunnen helpen bij het zoeken naar een outfit die helemaal bij je past. Of kijk voor meer inspiratie op shoeby.nl.