Altijd goed: de leukste zwarte tasjes die overal bij passen

Er zijn van die klassiekers die niet mogen ontbreken in je kledingkast. Het zwarte jurkje en een goede jeans zijn van die klassiekers, maar een klein zwart schoudertasje is ook onmisbaar.

Hartstikke handig zo’n grote schoudertas, maar in zo’n tas sleep je ook onnodig veel mee. Zonde! In een klein tasje kun je alleen het hoognodige meenemen en dat scheelt al snel een hoop gewicht. Zo’n kleine klassieke zwarte tas is handig voor een feestje, maar ook leuk als je de stad in de gaat.

Dag van de handtas

Ter ere van de Internationale dag van de handtas op 10 oktober (nu al onze favoriete feestdag) hebben we de leukste zwarte crossbody tasjes op een rijtje gezet:

