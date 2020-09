Is het onhygiënisch om je zwemkleding meermaals te dragen zonder te wassen?

We hebben mooi weer in het vooruitzicht, dus grote kans dat je voor de laatste keer dit jaar (buiten) gaat zwemmen. Doe je soms je zwemkleding twee keer achter elkaar aan zonder te wassen? Dat is niet altijd even slim.

Na een duik in het zwembad je bikini afstropen, die even in de zon laten drogen en ’m vervolgens de volgende dag weer aantrekken. Het water maakt je bikini immers toch schoon. Is dit eigenlijk wel zo hygiënisch? Vruchtbaarheidsexpert Lucky Sekhon vertelt tegen Well and Good dat het twee keer dragen van zwemkleding zonder te wassen vies kan zijn, maar dit hangt af van de omstandigheden.

Huidirritatie

Als je in chloor of zout water zwemt, is het verstandig om je zwemkleding elke keer te wassen. Als je zwemt in zoet water of water zonder chloor hoef je die niet elke keer te wassen. Volgens Sekhon moet je ook je bikini wassen als je alleen een dag ligt te zonnen en niet het water ingaat. “Zwemkleding gebruik je dan als ondergoed. Zweet en vaginale afscheiding blijven in je zwembroek zitten en als je ’m dan de volgende dag weer draagt, kan dit leiden tot huidirritatie of andere ongemakken.”

Handwas

Om de levensduur van je zwemkleding te verlengen, kun je die het beste met de hand wassen. Vul hiervoor je gootsteen met water op kamertemperatuur en voeg zeep toe aan het water. In plaats van je bikini over elkaar te wrijven om ’m schoon te krijgen, kun je beter de zwemkleding naar beneden duwen en omhoogtrekken. Laat je bikini vervolgens een uur in het sop liggen, spoel daarna af met koud water en hang tot slot uit om te laten drogen.

Schimmelinfecties

Als je vatbaar bent voor schimmelinfecties is het slim om niet te lang in een natte zwembroek te lopen. Als je last hebt van diabetes, recent antibiotica hebt gebruikt, zwanger bent of een verzwakt immuunsysteem hebt, doe je er goed aan om je natte zwembroek te verwisselen voor een droge.

