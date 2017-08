Inspannen en ontspannen in de Oostenrijkse bergen

Terwijl jullie loungen op het mooiste terras van Tirol, spelen de kinderen in een tipi op de berg of leren ze boogschieten. Een sprookje? Nee, het bestaat echt!

Veel toeristen zul je in de Oostenrijkse regio’s Nauders, Tiroler Oberland en het Kaunertal niet tegenkomen. Terwijl er aan ongerepte natuur en activiteiten voor de kinderen geen gebrek is. Tip: Haal bij aankomst meteen de summercard op. Hiermee ontvang je veel voordeel, zoals gratis toegang tot attracties. Je krijgt de kaart voor niets, al vanaf één hotelovernachting.

Nieuwsgierige koeien

Een wandeling door een ‘echte’ gletsjerspleet zullen jullie niet snel vergeten. Slinger via echte haarspeldbochten omhoog, terwijl nieuwsgierige koeien toekijken. Op de top van de gletsjer sta je met je ene voet in Italië en je andere voet in Oostenrijk, hoe bijzonder is dat? Tip: Neem bij de ingang van het Natuurpark een boekje mee met vragen, raadsels en tekeningen, om de rit naar boven nog leuker te maken voor de kinderen.

Forten & bunkers

Niks leukers dan een ouderwetse speurtocht. Op het drielandenpunt in het authentieke dorpje Nauders gaan jullie, net als echte smokkelaars, de grens over. Verstop je in oude forten en bunkers of kruip achter vestingmuren. Maak daarna een interactieve tocht om de Schwarzer See, waar de kinderen leren over dieren, natuur en water. Aan het eind van de middag nemen jullie een frisse duik in de Grüner See. En sluit de dag goed af met een heerlijke barbecue.

Uren klimmen

Hebben de kids even geen zin in wandelen of zwemmen? Ga dan naar het avonturenpark Goldwasser, hier kunnen ze uren spelen in een gigantische zandbak met klimtoren en een uitdagend klimparcours volgen.

40 meter glijden

Lopen, zwemmen, glijden, waterfietsen of paddleboarden: alles kan in Badesee Ried. Schijnt de zon? Dan is dit het perfecte zwemmeer. Roetsj van de 40 meter lange glijbaan of houd een spannende waterrace. Wie is het eerst bij het eilandje in het midden van het meer?

Met pijl en boog

Met pijl en boog schieten, hoe leuk is dat? Op het Bogenparcours in Pfunds gaan kinderen vanaf een jaar of acht op jacht. Neem daarna een duik in het buitenbad of eet wat in de oude ruïne. Mocht het weer niet meezitten, dan kun je de boogschietles en het parcours ook binnen doen.

Vakantie in Oostenrijk

